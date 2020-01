El brasileño Rodrygo Goes cumplió un sueño al conseguir su primer título como jugador del Real Madrid, marcando en la tanda de penaltis de la final de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, en el que dijo fue uno de sus "mejores días" como profesional.

"Estoy muy feliz por todo esto, siempre soñé con este momento, poder ganar un título con la camiseta del Real Madrid y hoy poder ayudar, tirar el penalti", manifestó en Movistar +.

Rodrygo confesó que fue Toni Kroos tras hablar con Marcelo, el que le animó a tirar uno de los penaltis. "Lo entreno así pero ha ido más arriba de lo que esperaba porque tiré muy fuerte. Estoy muy contento por el título. Es uno de mis mejores días".

"No tenía inseguridad pero por ser una final tenía que afinar ante el portero y fue más arriba. Estoy muy contento por haber hecho el gol. Esperé un poco al ser mi primera final porque hay muchos jugadores con más experiencia, pero Kroos me dijo que tirase tras hablar con Marcelo, fui y salió bien", sentenció.

Ramos: " El tobillo no estaba para tirarlo a lo 'Panenka'"

El título se decidió en la tanda de penaltis, donde a pesar de un esguince sobre la hora de encuentro, Sergio Ramos se apuntó al cuarto lanzamiento.

"Me tocaba el cuarto a mí. Siempre me pongo el cuarto por superstición. Tenía el tobillo jodido. Pero uno se sobrepone y hace lo que pueda por tirarlo", indicó el capitán que luego reconoció la tentación de tirarlo con una picada a la pelota (panenka). "El tobillo no estaba para eso, estaba para asegurar", explicó.