"Si ella es curvy, yo soy rotondy", así reacciona Twitter ante la nueva modelo de Victoria's Secret

Victoria's Secret anunció en 2019 un nuevo fichaje, la modelo Lorena Durán. Esta sevillana de 26 años se convirtió entonces en el primer ángel "curvy" de la empresa lencera.

Durán viste una talla 42 en la actualidad, considerada en la industria el mínimo para el parámetro "curvy". La modelo explicó, con motivo de su anunciación como "nuevo ángel", que utilizaba la talla 36 hasta vivir un cambio hormonal. En cualquier caso, la sevillana siempre se mostrado orgullosa de su cuerpo, así lo hace constar en su perfil de Instagram, donde posa sin retoques.

Su imagen se ha vuelto ahora viral en Twitter. "Modelo curvy. Me cago en mi puta vida", escribó el tuitero @jorolo. Su mensaje acumula ya más de 8.000 retuits y casi 37.000 me gusta. Con la misma incredulidad que Jorge, muchas personas han respondido al tuit: "Si ella es curvy... A mi me toca ser rotondy", dice una chica.

Mireya Torres (@Mireyatorres_63) se ha preguntado lo mismo, y miles de personas coinciden con ella. Su tuit ya supera al anterior, con más de 10.000 retuits y cerca de 38.000 me gusta.

joder ps yo soy albondiguy — LEA (@leadd_design) January 13, 2020

Algunos usuarios han respondido explicando que "curvy" es un concepto utilizado para tallas por encima de la 40. Así lo ha hecho la propia Lorena desde su cuenta de Instagram: “Paso por aquí para explicar por 739272610 vez la definición de curvy. Curvy = mujer con curvas y figura proporcionada, con una talla intermedia. Curvy no significa ser "gorda", curvy significa ser una mujer sana que destaca entre la conocida medida estándar", ha señalado la modelo.