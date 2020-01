"Que te vayas a tomar por culo": la respuesta a una llamada en directo de 'El Hormiguero'

Hace apenas unos días, concretamente la semana pasada, David Broncano y su equipo bromeaban, durante uno de los últimos programas de La Resistencia, sobre lo gracioso que sería que alguien boicoteara el concurso de El Hormiguero en el que Pablo Motos regala 3.000 euros a un espectador o una espectadora que responda de forma correcta a una pregunta.

Un concurso telefónico, que se lleva celebrando desde hace ya varios años, en el que el equipo liderado por Pablo Motos regala una tarjeta de crédito de OpenBank valorada en 3.000 euros a quien responda a una pregunta sobre la misma. Tras realizar una llamada al azar, el presentador del programa le pregunta a la persona que está al otro lado del teléfono si sabe qué es lo que quiere.

La llamada inesperada



Por norma general, las personas que reciben dicha pregunta acaban respondiendo que quieren la tarjeta de El Hormiguero. Sin embargo, y a pesar de que es el programa más popular de su franja horaria, no todas las personas siguen el programa liderado por Pablo Motos a diario. Entre ellas, una de las personas que recibió la esperada llamada durante la noche de este lunes.

Tras entrevistar a Josema Yuste, quien volvía al programa una vez más para presentar su nueva obra de teatro, presentador e invitado decidieron regalar 3.000 euros a una persona al azar. Después de confeccionar un número gracias a la ayuda del público, el programa acabó llamando a una persona que no estaba familiarizada con el concurso de El Hormiguero, tal y como demostraría segundos más tarde.



"Lo que quiero es que te vayas a tomar por culo"

Por esa misma razón, el hombre no supo qué responderle a Josema Yuste cuando este le preguntó si sabía que es lo que quería: "Lo que quiero es que te vayas a tomar por culo". Una respuesta que provocó las risas tanto del público como del invitado, quien no daba crédito ante lo que estaba pasando: "Que razón tenías, Pablo, cuando me dijiste que podía llevarme alguna sorpresita".

Por otro lado, Pablo Motos reconoció que se había quitado un peso de encima puesto que era una respuesta que esperaba desde hacía mucho tiempo: "Este era el miedo más grande que tenía". Tras recuperar la compostura, el equipo decidió llamar a una tercera persona (la primera no llegó a responder al teléfono) que, en esta ocasión sí, respondió de forma correcta.