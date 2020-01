"Igual me dejas colgado otra vez": la irresistible propuesta de Will Smith a Pablo Motos

El actor estadounidense Will Smith, famoso por series como El Príncipe de Bel-Air o películas como Men in Black, ha vuelto a El Hormiguero para presentar la película Bad Boys for Life. Y no lo hacía solo. Lo hacía junto al también actor Martin Lawrence, quien coprotagoniza esta película que llegará a la gran pantalla el próximo 17 de enero.

De esta manera, el presentador Pablo Motos volvía a reunirse una vez más con el invitado que cambió la historia del programa. A raíz de la primera visita de Will Smith a El Hormiguero, actor y presentador entablaron una sólida amistad que ha ido ganando peso con el paso de los años. Tanto es así que el actor estadounidense llegó a proponerle trasladar a todo el equipo hasta Los Ángeles para grabar un programa desde allí.

"Me ha sido imposible"

Sin embargo, y a pesar de que Pablo Motos se mostró asombrado ante la propuesta de Will Smith, esta nunca se materializó. Todo ello debido a problemas de coordinación, lo que han impedido a todo el equipo de El Hormiguero trasladarse hasta la ciudad estadounidense: "No he podido ir porque tengo el programa en directo y me ha sido imposible".

A pesar de que su propuesta nunca llegó a materializarse, el actor estadounidense ha vuelto con una nueva oferta para Pablo Motos. Después de hablar sobre la película, el presentador de El Hormiguero preguntó a sus invitados sobre la posibilidad de hacer una cuarta entrega de la saga Bad Boys: "¿Podemos saber si habrá una cuarta entrega?".

"Yo te invitaría a salir en Bad Boys 4"

Aunque todavía no ha llegado a la gran pantalla, y que se desconoce el impacto que tendrá en taquilla, el actor Will Smith ha reconocido que están valorando la posibilidad de rodar la cuarta entrega. Aprovechando la ocasión, el actor estadounidense le aseguró a Pablo Motos que, en caso de que haya una cuarta película, le gustaría que saliera en la misma: "Yo te invitaría a salir en Bad Boys 4".

Acto seguido, el actor le recriminó al presentador que no hubiera aceptado la propuesta de grabar el programa en Los Ángeles y bromeó con la posibilidad de que Pablo Motos también declinara dicha oferta: "Yo te invitaría a salir, pero igual me dices que no y me dejas colgado otra vez". Sin embargo, el presentador aseguró que aceptaría encantado: "A todo que sí".