Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, prolongó su racha de reconocimientos personales y tras ser nombrado mejor jugador de la final de la Supercopa de España, recibió el, premio a mejor jugador del mes de diciembre.

"Estoy feliz, eso no lo puedo ocultar. Es un premio que le dan a un jugador pero es mérito de todos. Si las cosas no van bien a nivel grupal, uno no consigue títulos a nivel individual. Quiero agradecérselo a mis compañeros y al cuerpo técnico porque este título y el MVP de la Supercopa es de todos", aseguró tras recoger el trofeo 'Jugador Cinco Estrellas Mahou' del mes de diciembre.

Es el segundo mes consecutivo que Valverde es reconocido como mejor jugador del mes del Real Madrid, en una elección que realizan por redes sociales los aficionados. Es un hecho que muestra su progresión esta temporada en la que con Zinedine Zidane se ha convertido en pieza clave del centro del campo madridista.

"La motivación y las ganas de seguir ganando títulos no pueden faltar. Empezar el año ganando la Supercopa de España es más bonito y te da más ganas y motivación. Hay que aprovecharlo, trabajar duro y luchar por lo que queremos, que es conseguir títulos", afirmó mostrando la mentalidad con la que encara el resto del curso tras la conquista del primer título en juego en 2020.