"Espero que no me pegues un puñetazo": la sorpresa de 'Soy una pringada' a Pablo Motos

La colaboradora de El Hormiguero Nuria Roca y la youtuber Estibaliz Quesada, popularmente conocida como 'Soy una pringada', han acudido este martes a El Hormiguero para promocionar Road Trip. Una serie de cinco capítulos, que se emitirá a partir del próximo 26 de enero en TNT, en la que ambas viajan por Estados Unidos para cumplir distintos objetivos.

Una entrevista que ha causado sensación en redes sociales desde que las protagonistas de la historia han entrado al plató de Atresmedia. Todo ello gracias a una peineta de Soy una pringada que ha llegado colarse en el Twitter oficial del programa, quien daba la bienvenida a la youtuber con un GIF sobre el suceso: "'Soy una pringada', feliz por venir".

"Me gustan mucho los memes y he traído una cosa especial para ti"

Después de reconocer que le hacía gracia estar en el programa, y explicar frente a la audiencia cómo ha sido grabar una serie junto a Nuria Roca, Esty Quesada ha sorprendido a Pablo Motos con un detalle muy especial: "He traído una cosa. Lo mismo me echan, pero bueno". A continuación, y después de hablar sobre todo el revuelto que estaba generando la sorpresa entre el público, la youtuber ha comenzado a desabrocharse su camisa frente a las cámaras.

No sin antes explicar frente al presentador de El Hormiguero lo mucho que le gustan los memes: "Me gustan mucho los memes y he traído una cosa especial para ti". De hecho, y vista la polémica que podía generar la sorpresa que tenía guardada para el presentador, Quesada le pidió que no le pegara un puñetazo en caso de que no le gustara: "No me pegues un puñetazo".

"No me pegues un puñetazo"

Después de explicar que la sorpresa venía en forma de camiseta, Soy una pringada ha comenzado a desabrocharse la camisa hasta mostrar una camiseta negra con una imagen serigrafiada en el pecho. Una fotografía, compartida hace ya varios meses por Pablo Motos en su cuenta de Instagram, en la que se puede ver al presentador del programa haciendo yoga.

Tras las risas generalizadas del público, el presentador explicaba frente a la audiencia que se trataba de una postura de yoga que se hacía con calor. Una postura que le hizo sudar, tal y como demostraba Pablo Motos con la foto. En definitiva, una imagen que se convirtió en un meme que Soy una pringada quiso recuperar para la ocasión.