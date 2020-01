El impacto de un asteroide mató a los dinosaurios y no los volcanes, según un nuevo estudio /

La actividad volcánica no jugó un papel directo en el evento de extinción masiva que mató a los dinosaurios, según un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad de Yale, publicado en la revista 'Science', que confirma que el causante fue el asteroide.

En una contraposición a otros estudios recientes, la profesora adjunta de Geología y Geofísica de Yale, Pincelli Hull, y sus colegas argumentan en un nuevo artículo de investigación que los impactos ambientales de las masivas erupciones volcánicas en la India, en la región conocida como las escaleras del Decán, ocurrieron mucho antes del evento de extinción del Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años y por lo tanto no contribuyeron a la extinción masiva.

La mayoría de los científicos reconocen que el evento de extinción en masa, también conocido como K-Pg, ocurrió después de que un asteroide se estrellara contra la Tierra. Algunos investigadores también se han centrado en el papel de los volcanes en K/Pg debido a las indicaciones de que la actividad volcánica ocurrió alrededor del mismo tiempo.

"Los volcanes pueden provocar extinciones masivas porque liberan muchos gases, como SO2 y CO2, que pueden alterar el clima y acidificar el mundo --admite Hull, autor principal del nuevo estudio--. Pero el trabajo reciente se ha centrado en el momento de la erupción de lava en lugar de la liberación de gases".

Para determinar el momento de la emisión de gases volcánicos, Hull y sus colegas compararon el cambio de temperatura global y los isótopos de carbono de fósiles marinos con modelos del efecto climático de la liberación de CO2. Llegaron a la conclusión de que la mayor parte de la liberación de gas ocurrió mucho antes del impacto del asteroide, y que el asteroide fue el único impulsor de la extinción.

"La actividad volcánica en el Cretácico tardío causó un evento de calentamiento global gradual de aproximadamente dos grados, pero no una extinción masiva --puntualiza el exinvestigador de Yale Michael Henehan, quien compiló los registros de temperatura para el estudio--. Varias especies se movieron hacia los polos Norte y Sur, pero retrocedieron mucho antes del impacto del asteroide". Y agrega Hull: "Mucha gente ha especulado que los volcanes son importantes para K/Pg, y estamos diciendo, 'No, no lo hicieron'".

Un trabajo reciente sobre las escaleras del Decán, en India, también ha señalado erupciones masivas inmediatamente después de la extinción masiva de K/Pg. Estos resultados han desconcertado a los científicos porque no hay evento de calentamiento que coincida. El nuevo estudio sugiere también una respuesta a este rompecabezas.

"La extinción de K/Pg fue una extinción masiva y esto alteró profundamente el ciclo global del carbono --explica el asociado postdoctoral de Yale Donald Penman, modelador del estudio--. Nuestros resultados muestran que estos cambios permitirían que el océano absorbiera una enorme cantidad de CO2 en escalas de tiempo prolongadas, tal vez ocultando los efectos del calentamiento del vulcanismo después del evento".