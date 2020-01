Adele, irreconocible tras perder 45 kilos en los últimos meses

La famosa cantautora británica, Adele, vuelve a ser noticia por su notoria transformación física y personal que no solo ha evidenciado la prensa, sino también numerosos 'fans' que han tenido encontronazos con ella. Con 31 años, su nombre ya no suena tanto como antes, sus canciones no ocupan sistemáticamente las ondas de la radio y su vida personal ha quedado reducida a unas pocas líneas. Con todo, las breves imágenes que publica dejan entrever que algo está cambiando en su vida.

La cantante ha empezado el año en la isla de Anguila, en el Caribe, donde ha sido fotografiada por distintos turistas. Estaba acompañada por Harry Styles, excantante de 'One Direction' y por el actor James Corden, entre otras personas. Una joven estudiante que se encontraba en la isla consiguió hablar con Adele y sus declaraciones han sido recogidas por la revista 'Us Weekly'.

La británica es conocida por su simpatía y siempre está dispuesta a hablar con todo el mundo. "Cuando se presentó y nos empezó a preguntar por nuestras vacaciones en Anguila, tuve que disculparme porque estaba prácticamente irreconocible", dijo la joven. A lo que Adele contestó: "No te preocupes, he perdido cerca de 100 libras", es decir, algo más de 45 kilos. Según las palabras de la joven, la cantante parecía "muy feliz y relajada" disfrutando de sus vacaciones y estaba "a gusto" en su propio cuerpo.

La entrenadora personal de Adele contó a la revista que la pérdida de peso se debe mayormente "a un cambio en la dieta" y que "no ha contribuido" ni el ejercicio físico, ni el propio trabajo de la entrenadora, sino un cambio en la mentalidad y en la manera de ver la vida por parte de la cantante. Y sobre todo, lo ha hecho "por ella" y por su hijo, según relatan a la revista People fuentes cercanas a Adele.

"Es una mujer nueva con todo su sentido del humor. Adora a sus amigos y se siente más confiada", aseguran estas mismas fuentes. Después de confesar que había sufrido una fuerte depresión posparto cuando tuvo a su hijo Angelo, que ahora tiene siete años, parece que Adele afronta una etapa de su vida radicalmente distinta que además también dará sus frutos en lo profesional.