El fraude sobre Correos en el que no debes caer: si recibes este correo, bórralo

Nada es gratis en Internet. Por esa misma razón, cada vez que recibas un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico felicitándote porque has ganado un teléfono móvil o un ordenador portátil, desconfía. De esta manera, evitarás caer en las distintas trampas que van dejando los cibercriminales en Internet, quienes aprovechan cualquier oportunidad para hacerse con los datos de terceros.

Durante estos últimos días, un grupo de cibercriminales ha comenzado a enviar miles de correos electrónicos haciéndose pasar por Correos. Todo ello con el objetivo de engañar al receptor del mensaje y conseguir que este les ofrezca sus datos personales con distintos fines. Desde añadirlos a listas de correo basura hasta inscribirles en distintos servicios o hacerse con sus datos financieros.

Así actúan los cibercriminales

En el mensaje en cuestión, emitido por 'Correos España', los cibercriminales tan solo adjuntan una fotografía mediante la que nos informan que hemos ganado un Samsung Galaxy S10. Un teléfono de gama alta, valorado actualmente en 699 euros, que se convierte en un gancho lo suficientemente apetecible como para interesarnos para reclamarlo.

Los cibercriminales tratan de convencer a los usuarios mediante un teléfono móvil. / Cadena SER

Sin embargo, al pulsar sobre la imagen que nos invita a reclamar nuestro regalo, el correo electrónico nos reenvía a una página externa mediante la que intentarán hacerse con nuestros datos personales. También es posible que acabes en una página web rusa sobre techos tensados, en la que no tendrás que facilitar ningún tipo de información a terceros.

Cómo evitar el fraude

Sea como fuere, si has recibido uno de estos correos electrónicos, no pinches sobre la imagen. Tan solo es un caso más de phising que tiene como objetivo hacerse con tus datos personales, por lo que bórralo cuanto antes para evitar caer en la trampa. Si has recibido algo semejante, y no sabes muy bien cómo actuar, contacta con la empresa en cuestión para que te aclaren la situación.

También sus redes sociales, donde podrás salir rápidamente de dudas. En caso de que Correos estuviera regalando teléfonos móviles entre sus usuarios, lo anunciarían en sus cuentas de Facebook, Twitter o Instagram. Por lo tanto, y si no has visto ningún tipo de promoción en sus cuentas, todo apunta a que se trata de un fraude de cibercriminales.