Si has comprado en alguna de estas páginas, ponte en contacto con la Policía

La Policía Nacional desarticulaba este jueves el entramado criminal más activo en España de fraudes por Internet, tal y como reconocía a través de un comunicado. Una operación mediante la que detenía a un total de 45 personas especializadas en este tipo de delitos, con el que llegaron a estafar cerca de 900.000 euros a unas 2.400 víctimas.

Todo ello a través de una técnica conocida como vishing. Una variante del phising tradicional que consiste en robar información confidencial bancaria de sus víctimas para, posteriormente, hacerse pasar por personal del banco con el objetivo de alertarles de que se ha detectado una actividad sospechosa en su cuenta. De esta manera, los ciberdelincuentes podrían hacerse con las claves de las víctimas y hacerse pasar por las mismas.

Un total de 39 páginas web

Según ha dado a conocer la policía, la organización criminal cometía estafas masivas a través de 39 páginas web fraudulentas y la banca electrónica. Después de robar su información personal a través de estas páginas, los ciberdelincuentes se ponían en contacto con sus víctimas para alertarles sobre que una tercera persona se había hecho con sus datos. De este modo, los atacantes requerían sus claves para evitar que perdieran su dinero.

Páginas web similares a otras de "reconocida solvencia", con una pequeña variación en el nombre del dominio, que inducía a error a los usuarios. Desde asherramientaexpress.es hasta press-starts.com. Tras realizar la compra de algunos de los productos ofertados, y efectuar el pago mediante transferencia bancaria, el comprador no recibía el artículo ni le era reembolsado su importe.

Consejos para no caer en la trampa

Si has comprado en alguna de las 39 páginas web compartidas por la policía en las redes sociales, y has sido víctima de una estafa de estas características, ponte en contacto con la policía. Para ello, el cuerpo de policía ha facilitado un correo electrónico mediante la que los usuarios pueden denunciar el robo de datos o incluso de dinero: "OJO! Si has comprado en alguna de estas páginas, y has sido víctima de esta estafa, envíanos un correo a fraudesinternet@policia.es con el asunto ISCAM".

Para evitar ser víctima de una estafa de estas características, utiliza siempre el sentido común a la hora de realizar tus compras. No introduzcas tu número de tarjeta en páginas web de dudosa confianza, navega únicamente por sitios seguros, verifica "regularmente" que los cargos recibidos corresponden con la compra y utiliza una doble comprobación para aprobar la transacción. Gracias a ello evitarás estafas como la anteriormente citada.