Rafael Nadal está acostumbrado a dejar boquiabiertos a sus seguidores, e incluso a los que no son aficionados al tenis. Su actitud cuando compite de luchador incansable, pero respetuoso, le hace destacar por encima del resto. Unos valores con los que se sienten identificados muchos españoles y por los que ha llegado a portar la bandera del país en unos Juegos Olímpicos.

En la pista o fuera de ella, Nadal nunca pierde la compostura. Así lo ha explicado en una entrevista en el programa '60 minutes' de la CBS a pocos días de comenzar el Open de Australia. El manacorí charló sobre lo que le hace realmente feliz, en el tenis y en su entorno familiar, y también qué pasará cuando el día de mañana deje de ser tenista profesional. "Es un paso al que no tengo miedo dar", aseguró.

Para el balear, volver a Mallorca a descansar significa "volver a la vida normal", porque se convierte en "ser humano", otra vez.

Ante una de las preguntas más personales, el balear desarrolló el por qué de sus manías con las botellas de agua, siempre en la misma situación. "Es mi forma de estar centrado, sin distraerme con nada de lo que ocurre alrededor", desveló.

Además, explicó por qué nunca ha roto una raqueta de tenis cuando se enfada. "¿Cuántas raquetas has roto en un partido en toda tu carrera?", preguntó el periodista. La respuesta fue contundente: "Cero". Y siguió desarrollando la respuesta: "He roto cero raquetas en mi carrera. Mi familia no me hubiera permitido romper ninguna raqueta. Para mí, romper una raqueta significaría no haber tenido el control de mis emociones".

Una vez más, Nadal vuelve a demostrar sus valores y por lo que es tan querido, dentro y fuera del tenis.