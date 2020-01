Dos 'youtubers' borran un vídeo en el que lanzan comida a gente pobre desde un coche

Dos 'youtubers' de Valencia que publican vídeos en la cuenta 'Elvasomediolleno' han eliminado un vídeo después de las fuertes críticas que han recibido en redes sociales por lanzar comida a personas pobres en los barrios de la ciudad. La denuncia ha sido difundida por una usuaria de Twitter que ha recopilado algunos de los fragmentos en los que se ve a las dos chicas "repartiendo" bolsas de magdalenas.

"A veces la realidad supera la ficción", dice la denunciante. Las dos chicas compraron "productos de primera necesidad" y una parte la dieron a la Casa de la Caridad en Valencia y otra la fueron repartiendo desde su coche a distintas personas en la calle.

-'Ha decidido meterse en barrios... pues así, barrios pobres-conflictivos de Valencia'

-'Está abriendo mi ventana no la suya'

-'Y va dando así... conforme se va encontrando a gente'

Se trata de reproducciones textuales de lo que va contando una de las jóvenes. Presuntamente la idea era "hacer feliz" a gente durante 24 horas y no se les ocurrió otra cosa que repartir bolsas de magdalenas a gente con necesidades. En otro momento del vídeo, una de las jóvenes pregunta: "¿Queréis un paquete de magdalenas?" y acto seguido les tira la bolsa. "Allá va, que tengáis un buen día" y se van con una visible cara de satisfacción.

Después, ambas comentan lo que están sintiendo. Dicen que les “gusta más” porque “ves la cara de a quién se lo das”. “Es que la gente, de verdad, se le ilumina la cara, de verdad”, añade su compañera. Al final del vídeo, la joven que conduce hace una reflexión frente a la cámara: “Flipas la cantidad de gente que tú vives en tu burbuja y no te enteras, o a veces no nos queremos enterar, de la cantidad de gente que realmente lo está pasando mal, que no tiene esas comodidades”.

Este es el hilo entero: