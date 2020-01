El flamante entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, tiene en su haber una curiosísima experiencia en el mundo del fútbol. Y es que, además de entrenar a Racing, Poli Egido, Lugo, Las Palmas, Betis, y ahora Barcelona, fue seleccionador por un día de la Guinea Ecuatorial de Benjamín Zarandona, que nos ha contado este domingo en Carrusel Deportivo cómo se gestó aquello.

Corría el mes de octubre de 2006 cuando Setién visitaba Guinea Ecuatorial como representante del Logroñés para firmar un convenio de colaboración. Unos días más tarde, Setién estaría en el banquillo de Guinea Ecuatorial en la derrota contra Camerún (3-0) de la fase clasificatoria de la Copa de África.

"Hubo un problema con Dumas (el seleccionador de Guinea por aquel entonces) porque quería nacionalizar y que jugasen cuatro brasileños de su cuerda y le dijimos al Secretario de Estado: 'Si juegan estos jugadores no vamos al partido'. El entrenador dice que si no van a jugar él no va. Y por lo tanto le dicen que no va a ir (...) Justo antes de subir la escalera del avión, hablan con Quique y le preguntan si no le importaría dirigir al equipo (...) Subimos al avión, me llama a mí Quique Setién y me dice, ‘mira, dime más o menos el equipo’, y puso a los que veníamos jugando".

Sobre el partido, Zarandona ha apuntado que lo hicieron "muy bien, un trabajo táctico muy bueno. De hecho, aguantamos hasta el minuto 66 contra una selección muy importante".

Por último, sobre la negociación de Setién con la federación de Guinea Ecuatorial, ha contado: "Presentó una oferta formal la federación y él no aceptó porque sus pretensiones económicas eran muy altas para un país de África, pero quedó todo el mundo muy contento porque trabajamos muy bien y ese partido fue muy bueno (...) Lo que no sé es si cobró o no, creo que lo regaló, habría que preguntárselo un día".

El propio Setién dijo hace unos años en una entrevista en Público: "Me reuní un día con el presidente de la Federación y un familiar de la cúpula, pero nada más. En uno de los viajes me tuvieron tres días en el hotel sin que apareciese nadie. Aquello fue definitivo. Ahí, a medida que pasaba el tiempo es donde me di cuenta de que esta gente no tenía intenciones ni seriedad ni nada que se pareciese a firmar un contrato".

Sobre el fichaje de Setién por el Barcelona, ha opinado Zarandona que es "un gran fichaje": "Él dice, ‘lo he hecho en el Betis y lo he hecho en Las Palmas, ¿por qué no lo voy a hacer con mejores jugadores’? (...) En Guinea cuando salió la noticia de que Setién iba a entrenar al Barcelona se le dio importancia y se está presumiendo de que fue seleccionador un día y medio”.