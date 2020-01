El que va a ser nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién, acumula un experimentado recorrido como entrenador. Su trayectoria no se entiende sin su mediático paso por el Real Betis, del que fue despedido tras el final de la pasada temporada.

Sin embargo, antes había entrenado a otros cinco clubes: Racing, Poli Ejido, Logroñés, Lugo y Las Palmas. Y a una selección nacional: Guinea Ecuatorial. Aunque solo por un día.

Corría el mes de octubre de 2006 cuando Setién, que visitaba Guinea Ecuatorial como representante del Logroñés para firmar un convenio de colaboración, aceptó la apresurada propuesta de la Federación Ecuatoguineana.

El brasileño Antonio Dumas dimitió de su cargo de entrenador de la selección en mitad de la Copa África, situación ante la que la federación reaccionó con la oferta a Setién: "Coincidió que estaba allí y me ofrecieron el cargo. Acababa de dimitir Antonio Dumas y me pidieron por favor que me hiciera cargo de la selección", dijo en una entrevista en Público. El cántabro, "ilusionado", aceptó y dirigió su primer partido, contra Camerún (derrota por 3-0). Le habían prometido una gran cantidad de recursos.

Sin embargo, las cosas no salieron ni mucho menos como Setién y su equipo esperaban: "Me reuní un día con el presidente de la Federación y un familiar de la cúpula, pero nada más. En uno de los viajes me tuvieron tres días en el hotel sin que apareciese nadie. Aquello fue definitivo. Ahí, a medida que pasaba el tiempo donde me di cuenta de que esta gente no tenía intenciones ni seriedad ni nada que se pareciese a firmar un contrato".