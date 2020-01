Qué fue de Roy Makaay, el mágico goleador del 'Eurodepor'

Lo consideran como uno de los mejores delanteros que ha jugado en La Liga. Protagonista en los éxitos del Deportivo y del Tenerife, dejó huella en España gracias a sus goles.

Su nombre completo es Rudolphus Antonius Makaay, holandés, actualmente tiene 45 años y debutó con 18 en el Vitesse de su país natal. Solo cuatro años después llegó al Tenerife. Allí estuvo dos temporadas llegando a marcar hasta 21 goles. Esto no evitó el descenso del equipo chicharrero a Segunda. Encontró su nueva casa en La Coruña, le acogía el Deportivo.

En su debut marcó un hat-trick. Era el año 1999, tenía 24 años y despejó todas las dudas sobre su fichaje. No sabía que iba a dar comienzo a una temporada legendaria de los blanquiazules.

Recordarle es imaginarse en el terreno de juego a al holandés junto a Djalminha, Mauro Silva, Diego Tristán o Donato. Con ellos llegó La Liga en el 2000. Precisamente un gol de Makaay sentenció el título frente al Espanyol y puso a toda Galicia en pie. Además, llegaron tres títulos más, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

En lo individual, ganó el Trofeo Pichichi y la Bota de Oro en 2003. Marcó 29 goles en Liga y 9 en Champions.

Hace ya casi tres años, ‘Fiebre Maldini’ le realizó un reportaje en el que repasaron su trayectoria. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención en las redes sociales, fue su tremendo cambio físico.

Roy Makaay o ha dejado de fumar o se ha comido a un Donato entero?!! 😆😆😆@Fiebre_Maldini #FiebreMaldini https://t.co/Jyyj4aVShO — Mohamed Boudhan (@MohamedBoudhan) March 12, 2018

En un partido contra el Bayern de Múnich, el holandés marcó tres goles y dejó asombrado a los bávaros. Este partido supuso un antes y un después, pues se trataba de la primera victoria de un equipo español contra el Bayern en Alemania. El Real Madrid fue el segundo que lo consiguió en 2014.

El Bayern pagó casi 20 millones de euros

Tras cuatro años con el Deportivo, desembarcó en Alemania. Allí consiguió dos Bundesligas, dos Copas y una Copa de la Liga. Fue el principal protagonista en un encuentro de Champions frente al Real Madrid, marcando el gol más rápido de la historia en la competición.

Pasaron cuatro temporadas y jugó otras tres en el Feyernoord holandés, antes de retirarse como futbolista, donde ganó la Copa holandesa. Con 35 años, en 2010, puso fin a su carrera. Se despidió a lo grande, con un hat-trick en el último partido que disputó frente al SC Heerenveen.

Internacional con Holanda

Seleccionado con los tulipanes, logró hacerse un hueco con jugadores de la talla de Van Nistelrooy, Dennis Bergkamp, Hasselbaink o Kluivert. Jugó 43 partidos, marcó seis goles y disputó dos Eurocopas (2000 y 2004) y unos Juegos Olímpicos (2008).

Sigue ligado al fútbol

En la actualidad, el exfutbolista se encuentra en el cuerpo técnico del Feyenoord, que juega en la liga Eredivisie. Antes había entrenado a las categorías inferiores. Su trabajo es aconsejar a los delanteros, ofrecerles su sabiduría, y esto le ha hecho ganar algunos kilos, alejándose de aquella imagen de futbolista ‘fideo’ que corría como el viento.

No sabemos si algún día volverá a España, pero el exfutbolista siempre aprovecha para hablar sobre su paso por nuestro país: “Nunca me voy a olvidar de los cuatro años magníficos que he pasado en Deportivo”, ha confesado en más de una ocasión.