Cambiar de acera es siempre complicado en el mundo del fútbol. Lo acaba de vivir en sus propias carnes el delantero Claudio Beauve, hasta ahora jugador del Celta de Vigo que se ha incorporado al Deportivo en este mercado de fichajes de invierno.

El francés ha relatado este miércoles las bromas que tuvo que soportar en el vestuario del Celta cuando les comunicó su siguiente destino. "Te vas al rival, traidor", ha explicado que le dijeron en broma sus compañeros hasta esta semana. Además, Iago Aspas fue "el capullo" que le metió en un "pasillo" para que el resto de los futbolistas le dieran golpes, una broma habitual en todos los equipos.

"Mis compañeros me conocen, saben que en el vestuario estoy a tope con ellos y, viendo mi situación, que tenía fe de poder jugar y que cada fin de semana estaba apoyándoles, sabían que era una oportunidad para mí, para seguir disfrutando del fútbol", indicó el delantero en su presentación como jugador del Deportivo.

Una nueva oportunidad

Beauvue admitió que cambiar el Celta por el Deportivo "fue muy sencillo" por cuál era su "situación" en el club vigués y por la "oportunidad" que le brindaba el equipo que milita ahora en Segunda División.

Sobre su falta de minutos en el Celta, indicó que no se debía a una decisión de los entrenadores, sino que la instrucción "venía de más arriba". "Lo más difícil es estar entrenando fuerte y no poder jugar y no por la decisión de la persona que te ve cada día (el entrenador). Eso duele. Yo nací en una isla, y así como la vida es dura, dios te pone cosas en tu camino que debes superar así que me conformo, aunque sea difícil", declaró.