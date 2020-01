Sánchez anuncia que se reunirá con Torra en la primera semana de febrero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la entrevista que ha dado este lunes a TVE que se reunirá con Quim Torra en la primera semana de febrero y que hará una ronda de visitas a todas las comunidades autónomas de España para dialogar con todos los presidentes autonómicos.

Sánchez ha confirmado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará la subida del 2% del sueldo de los funcionarios en la que es su primera entrevista tras ser investido como presidente. También ha hecho referencia a la polémica del veto parental en Murcia, al que ha calificado de "invento de la ultraderecha"; al conflicto político en Cataluña, al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y otros temas de actualidad.

La coalición con Unidas Podemos

"En política como en la vida, la realidad está por encima de los deseos y el deseo de los ciudadanos era una coalición progresista, un gobierno progresista. Lo entendí y lo hice".

Discrepancias con Iglesias

"El Gobierno mandó un comunicado muy claro. Respaldamos las palabras del vicepresidente y lo que trasladamos al CGPJ es su autonomía. Esperamos que en breve podamos desbloquear el gobierno de los jueces".

El pacto con ERC

"Estamos llamados a protagonizar la legislatura del diálogo. Tenemos que abrir un diálogo territorial. Quiero abordarlo con energía". "Quiero ir al encuentro de todos los presidentes autonómicos que tienen problemas que tienen que ser resueltos con el Gobierno". "Vamos a proponer una reunión con Quim Torra en la primera semana del mes de febrero". "Seré yo quien vaya a las Comunidades autónomas para hablar de los problemas reales de la ciudadanía"

Encuentro con Torra y crisis en Cataluña

"Lo que ha cambiado es que después de las tensiones sociales en las calles de Barcelona, la situación de Cataluña está más tranquila". "Hemos acordado la necesidad de activar una comisión bilateral para resolver esta crisis política. En esa misma hoja de ruta hemos dicho que tiene que trabajar en paralelo a la mesa de partidos en el Parlament". "Ellos defienden la autodeterminación, nosotros defendemos el autogobierno".

Este martes se debatirá la fecha de la reunión A lo largo de este martes los gabinetes de Pedro Sánchez y Quim Torra han quedado para hablar e intentar cerrar la fecha de la reunión entre los dos presidentes. Desde el Govern van a proponer el 30 -31 de enero o el 6-7 de febrero como fechas posibles para el encuentro entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat.

"La solución a la crisis política en Cataluña pasa por el diálogo en el Parlamento y entre ambos Gobiernos". "Nosotros lo que queremos es que haya una votación sobre un acuerdo. Habrá partidos que no quieran diálogo y que no quieran resolver el conflicto porque viven bien en el conflicto. Pedimos lealtad con el Estado a todas las fuerzas políticas".

"Hay que devolver a la política una crisis y un conflicto que es político. No nos podemos escudar detrás del Tribunal Supremo. Lo que no puede ser es que nos encontremos una crisis heredada y que no encontremos ayuda de la oposición".

"Tenemos un código penal que no corresponde con la época que le ha tocado vivir a España. Es un debate que se tiene que abrir en el Congreso de los Diputados. "El independentismo tiene que ser consciente de que cometieron errores en el pasado". "Me gustaría que el independentismo catalán abandonara la vía unilateral".

Esta será la legislatura del diálogo. Me desplazaré a las sedes de los Gobiernos autonómicos para reunirme con los presidentes y presidentas y abordar los problemas reales de la ciudadanía. Propondré un encuentro con el president Torra para la 1ª semana de febrero.#SánchezEnRTVE pic.twitter.com/lCoraduA59 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 20, 2020

Dolores Delgado como fiscal general

"No es la primera vez que existe este precedente". "Me gustaría que la oposición no critique sobre supuestos, sino sobre hechos". "Su currículum (el de Dolores Delgado) es impecable y goza de la confianza del Gobierno". "Le he pedido que actúe con independencia y que aplique el cumplimiento de la legalidad".

Subida de sueldo a funcionarios

"Mañana en el Consejo de Ministros vamos a cumplir el acuerdo con los sindicatos de los funcionarios y vamos a subir el sueldo a los empleados públicos un 2%". "Ellos vieron recortado su poder adquisitivo durante la crisis".

Veto parental

"Hay que hablar de los problemas reales de la ciudadanía, no inventarnos problemas como es esto". "Hoy el PP en Madrid ha dicho que hay cero denuncias y una queja por escrito. Estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha". "No existe este problema". "Me gustaría que Pablo Casado volviera al consenso".

Presupuestos Generales en verano

"La revalorización de las pensiones o la subida del sueldo a funcionarios necesitan de un Gobierno activo". "Queremos que antes de que finalice el verano tengamos aprobados los Presupuestos Generales del Estado".

"Vamos a pedir el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias y vamos a intentar unos Presupuestos que consoliden el crecimiento económico, que permitan una transición ecológica, que traten los derechos sociales y la cohesión social, que reflejen la problemática territorial y que muestren igualdad entre hombres y mujeres".

Reforma laboral

"Tenemos un acuerdo programático que dice que vamos a derogar los aspectos más lesivos, que es algo que tiene un consenso más amplio". "Son cuestiones que introducen justicia y ahí podemos encontrar una gran mayoría en el Congreso de los Diputados". "Lo que queremos es impulsar el diálogo entre agentes sociales".

Revalorizar las pensiones

"Es una prioridad garantizar la revalorización de las pensiones y su sostenimiento público".

RTVE

"TVE ha sido victima del bloqueo y necesita el desbloqueo. Mi intención es hablar con todos los partidos para el desbloqueo". "TVE tiene contenidos de sobra para ser líder en la televisión generalista y para abrir nuevas ventanas y posibilidades en Internet". "Tenemos que desbloquear, renovar el Consejo Administrativo y unos presupuestos que necesitan España y la Corporación".