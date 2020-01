Un jefe de Villarejo se desdice: el policía no utilizó sus empresas para investigaciones policiales

El comisario jubilado, José Manuel Villarejo que todavía continua en prisión provisional, su hijo y tres ex jefes de la Policía Nacional que ya están retirados han comenzado a declarar en la Audiencia Nacional ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el marco de las diferentes líneas de investigación que tiene la causa Tandem.

Esta tarde ha sido el turno de Agustín Linares, ex jefe de la policía entre 1986 y 1994. Estuvo solo nueve meses con José Manuel Villarejo pero si en enero del año 2018 escribía una carta a la Audiencia Nacional defendiendo la labor del policía jubilado como agente encubierto, esta tarde no ha corroborado este relato. Linares el jefe policial durante el "felipismo" ha asegurado que "el regreso de Villarejo al cuerpo contó con el visto bueno de Corcuera y que el policía encarcelado no prestó sus servicios para investigaciones policiales".

Villarejo siempre ha sostenido que su entramado empresarial fue utilizado por la policía en diferentes investigaciones y que sus jefes policiales conocían su patrimonio. Esta tarde el que fue jefe operativo de la policía ha dicho que el reingreso de Villarejo fue "extraordinario".

Todavía tienen que declarar otros dos directores adjuntos: Pedro Díaz Pintado y Eugenio Pino. Junto con Agustín Linares los tres jefes policiales avalaron ante la Audiencia Nacional que el comisario jubilado, José Manuel Villarejo además de funcionario policial actuaba de empresario particular porque tenía autorización para ello.

Eugenio Pino se podría acoger a su derecho de no declarar al figurar como investigado en el espionaje a Luis Bárcenas en beneficio del PP.