Alejandro Sanz, Manuel Carrasco o Aitana, favoritos del público en los Odeón 2020

Rapeando. Así empezó el humorista Quequé la gala que ha sido organizada por la industria, AGEDI (asociación sin ánimo de lucro de gestión de derechos de propiedad intelectual). Un reconocimiento a los artistas y cantantes que más venden y que más descargas acumulan. El público ha sido el encargado de elegir a los ganadores.

Laura Pausini y Pablo López entregaron el Odeón 2020 a Alejandro Sanz por mejor álbum. "Estoy feliz porque vuelva a haber unos premios para la música y se lo dedico a todos los que hacen posible que esto suceda, fans, músicos. Formamos una familia, aunque a veces nos peleemos", dijo el artista sobre el escenario. Después Alejandro cantó un popurrí de canciones con otras estrellas como Laura Internacional.

El Odeón 2020 al mejor vídeo fue para Rosalía y su 'Con altura'. La catalana no pudo recoger el premio porque se encuentra en Los Ángeles ensayando para los Grammy. El galardón fue entregado por Amaral, que felicitaron a la joven artista y la felicitaron por su reconocimiento internacional.

El premio Odeón al mejor directo fue para Manuel Carrasco, que agradeció el reconocimiento antes de actuar en el escenario del Teatro Real.

El artista revelación Odeón 2020 recayó en Aitana, ex concursante de Operación Triunfo. Dedicó el galardón al público y a sus fans.

Como representantes del Gobierno ha estado presente el nuevo ministro de Cultura. "Mi obligación es estar aquí porque esto es un reconocimiento a la música y es una manera de hacer España. Nuestros músicos son fantásticos", dijo Rodríguez Uribes que estuvo presente en la gala y que destacó la importancia de la música para la cultura.

El Odeón para el mejor artista latino fue para Morat, que tampoco pudieron recoger el premio.

El presidente de Agedi, Antonio Guissasola, agradeció a todos los que han hecho posible la organización de los premios. "Llegar hasta aquí no ha sido fácil, hemos pasado años duros. La piratería, la incomprensión a veces de las instituciones".

El Odeón de Honor ha sido para José Luis Perales, un homenaje a su trayectoria. "Mi música no sólo es mía, hay mucha gente detrás que no aparece en los carteles. Tengo que agradecer a muchas personas que han aportado para que no música sea mejor. Estoy disfrutando de una noche verdaderamente hermosa para mí". "A la gente le agradezco mucho sus historias comunes porque siempre he retratado a la gente tal cómo es. Hay mucha gente que canta como yo, siente como yo y vive como yo". El artista, que ha vendido más de 50 millones de discos ha pedido a todos aquellos a los que les gusta la música que sigan haciéndola para que el mundo no sea un "cine mudo".

El Odeón 2020 a mejor artista masculino fue entregado por Camela y Alaska. Precisamente, Camela quiso reivindicar el papel de la mujer en el mundo de la música antes de entregar el galardón a Beret. Lo mismo hicieron Macaco y Niña Pastori antes de entregar el Odeón 2020 a mejor artista a Vanessa Martín: "El premio es de todas las nominadas y significa que valoran mi trayectoria. Y agradezco que se hayan recuperado estos premios", tras los desaparecidos premios Amigo.

Paco León y Tomasito entregaron el Odeón 2020 a Tomatito y José Mercé por 'La Verdad'.

Mikel Erentxun y Ariel Rot entregaron el premio Odeón 2020 al mejor grupo rock que fue a parar a las manos de Estopa. El Odeón a la la mejor canción fue para Don Patricio y Cruz Cafuné por 'contando lunares'.

Los premios Odeón han nacido con vocación de quedarse, desde que hace 12 años desaparecieran los 'Amigo'. La gala tuvo algunos fallos técnicos, pero propios de algo que se está estrenando. Veremos si el próximo año habrá o no una segunda edición.