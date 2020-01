Llegan los lectores de matrículas: así es como la DGT vigilará si tu coche es apto para circular

La Dirección General de Tráfico (DGT) ponía en marcha el pasado lunes una campaña especial de vigilancia para garantizar el buen estado de los vehículos que circulan por nuestras vías. Un operativo, que se prolongará hasta el próximo domingo 26 de enero, que prestará especial atención en el mantenimiento y en la puesta a punto de los diferentes elementos de seguridad del vehículo.

Principalmente algunos elementos como los frenos, las luces o la batería del vehículo. Una serie de componentes que terminan siendo fundamentales para garantizar la seguridad tanto de los pasajeros del vehículo como del resto de turismos y peatones. Por esa misma razón, y si vas a coger el coche a lo largo de esta semana, te recomendamos que revises tu vehículo a fondo para evitar cualquier imprevisto.

La DGT analizará los vehículos mediante lectores de matrículas

Pero no solo eso. Según ha dado a conocer la Dirección General de Tráfico a través de un comunicado, la Guardia Civil también analizará si los distintos vehículos han pasado la ITV o no. Todo ello a través de un total de 30 lectores de matrículas, repartidos por todo el país, que recopilarán los datos de las motos coches o camiones que circulen dentro de su alcance de visión.

En la última campaña de estas características, la Guardia Civil cazó a 1,64% de conductores que circulaban sin llevar la ITV en rigor. Por esa misma razón, y con el objetivo de garantizar el buen estado de los vehículos que circulan por la carretera, la DGT ha decidido recurrir una vez más a estos lectores de matrículas en distintos rincones del país.

Hasta 200 euros de multa

En caso de que el vehículo analizado no haya pasado la ITV, la Dirección General de Tráfico procederá a multar al conductor o la conductora con 200 euros, la cantidad estipulada para esta falta. Una multa que se reducirá hasta los 100 euros en caso de que paguemos en unas semanas. Por lo tanto, y si todavía no has pasado la ITV de tu coche en la fecha estipulada, te recomendamos que lo hagas cuanto antes para evitar cualquier tipo de multa.

Si por el contrario circulas con un vehículo que ha sido rechazado al intentar pasar la ITV, la multa asciende a 500 euros sin posibilidad de rebaja por pronto pago. En definitiva, la DGT se pone seria para garantizar el buen estado de los vehículos que circulan por nuestras vías. Todo ello a través de una campaña que finalizará el próximo domingo 26 de enero.