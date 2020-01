Bandai Namco ha anunciado por sorpresa un nuevo videojuego sobre la mítica serie japonesa Campeones: Oliver y Benji. Una historia, inspirada en los mangas escritos e ilustrados por Yōichi Takahashi en 1981, que narra el viaje de Oliver Atom y sus compañeros desde que son tan solo unos niños hasta que acaban convirtiéndose en jugadores profesionales que defienden los colores de la selección japonesa en el mundial de fútbol.

El juego, que ha sido bautizado como Captain Tsubasa: Rise of New Champions, es un arcade de fútbol que nos permitirá revivir algunos de los partidos que hicieron vibrar a los seguidores de la serie en los años 80 y 90. Desde los míticos enfrentamientos entre Oliver Atom y Mark Lenders hasta partidos protagonizados por otros personajes como Philip Callahan, los hermanos Derrick o Julian Ross.

Así será el nuevo videojuego inspirado en la serie 'Campeones'

Todo ello bajo la estética que conquistó a toda una generación, tal y como demuestra el primer adelanto. El nuevo videojuego, que llegará a lo largo de 2020, destaca por unos dibujos prácticamente idénticos a los que triunfaron en los años 80. También por los clásicos disparos de ensueño con los que todos soñamos alguna vez. Desde el Tiro del Águila de Oliver Atom hasta el Tiro del Tigre de Mark Lenders.

En definitiva, Captain Tsubasa: Rise of New Champions un videojuego de fútbol que nos permitirá recrear los partidos que veíamos desde nuestro televisor. A lo largo de cada encuentro, podremos llevar a cabo regates imposibles, paradas de ensueño e incluso movimientos míticos de la serie como la mítica chilena doble de Oliver Atom y Tom Baker: "Será una visión original del mundo del fútbol, en la que disfrutaremos de la intensa acción y de los tiros imposibles por los que se hizo famosa la franquicia”.

El videojuego llegará al mercado a lo largo de 2020

Según ha dado a conocer Bandai Namco, el videojuego contará con un modo historia y un segundo modo multijugador local y online mediante el que podremos jugar con nuestros amigos y amigas. De esta manera, Bandai Namco recupera una saga que llevaba ausente en el mundo de las consolas de sobremesa desde 2006, cuando estrenó un título que llegó a PlayStation 2.

Desde entonces, la compañía ha decidido centrarse en plataformas portátiles como la Nintendo DS. También en videojuegos para iOS y Android, como es el caso del videojuego al estilo Pokémon GO que llegará próximamente al mercado. A pesar de que no han dado a conocer su fecha de lanzamiento, Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará a la PlayStation 4, a la Nintendo Switch y a PC a lo largo de 2020.