Unos guantes biónicos permiten a un aclamado músico volver a tocar el piano 20 años después

El brasileño João Carlos Martins ha vuelto a tocar el piano una vez más. Después de 20 años alejado de las teclas como consecuencia de una enfermedad degenerativa, el pianista ha vuelto a interpretar piezas de Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin o Wolfgang Amadeus Mozart. Todo ello gracias a unos guantes biónicos, desarrollados específicamente para él, que le han devuelto la movilidad necesaria como para volver a sentirse músico.

Los problemas de salud de Martins comenzaron en 1965, tal y como recuerda el diario local Folha de Sao Paulo. Ese mismo año, cuando apenas tenía 25 años, el compositor se dañó el nervio del brazo durante un partido de fútbol. Una lesión que le provocaría una atrofia en tres dedos. Pero no solo eso. También recibió un golpe en la cabeza con una tubería de metal cuando estaba de gira en Bulgaria. Una serie de lesiones que, unidas a una enfermedad cerebral degenerativa que afectó a su movimiento periférico, no le permitieron seguir haciendo lo que más le gustaba.

Los guantes de extensión que le han cambiado la vida de Martins

A pesar de que se ha operado hasta en 24 ocasiones con el objetivo de frenar el dolor provocado por estas dolencias, Martins no ha podido volver a tocar el piano como en el pasado. Durante estos últimos años, tan solo ha podido tocar despacio con los pulgares y, en ocasiones, con los índices. Por esa misma razón, el brasileño decidió dejar de tocar el piano en el año 2000 para dedicarse exclusivamente a la dirección de orquestas.

Durante los últimos 50 años, el pianista ha probado más de 100 dispositivos creados para solucionar el problema de sus manos. Sin embargo, ninguno de ellos ha resultado exitoso... hasta ahora. Después de conocer su historia, el también brasileño Ubiratã Bizarro ha desarrollado unos guantes biónicos mediante los que ha podido volver a tocar.

Así funcionan los guantes

Unos guantes que elevan los dedos de Martins después de que presione las teclas para que pueda llegar a todas ellas y volver a tocar piezas de sus artistas favoritos. A pesar de que todavía no ha recuperado en nivel con el que maravilló al mundo, estos guantes le han permitido volver a sentirse pianista, tal y como reconoce en declaraciones a Associated Press: "Puede que no recupere la velocidad del pasado. No sé qué resultados conseguiré. Estoy empezando de nuevo como si fuera un niño de ocho años aprendiendo".

A pesar de que anunció su retiro en marzo del año pasado, cuando confesó que su enfermedad degenerativa cortó el último nervio que le permitía tocar el piano, el artista volverá a tocar en el Carnegie Hall de Nueva York, donde dirigirá un concierto celebrando el 60 aniversario de su primera aparición allí. Todo ello gracias a unos guantes milagrosos que luce las 24 horas al día.