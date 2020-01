La 'estafa de la transferencia' o cómo los cibercriminales quieren hacerse con tus datos bancarios

La Policía Nacional ha alertado, a través de su cuenta de Twitter, sobre una nueva estafa que tiene como objetivo hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Un nuevo caso de phising, similar al que hemos visto durante los últimos días, mediante el que un grupo de cibercriminales se hace pasar por una gran compañía para engañarte y hacerse con tu información personal.

En esta ocasión, los piratas informáticos te envían un correo electrónico o un SMS a tu teléfonos móvil haciéndose pasar por el Banco Santander. Todo ello para informarte sobre una supuesta trasferencia que has recibido en tu cuenta corriente durante los últimos días: "Banca Online Santander 2055 se ha recibido una trasferencia. Por favor acceder a linea Santander por firmado en nuestro sitio web".

Así actuán los ciberdelincuentes

Junto a este mensaje, los ciberdelincuentes también incorporan una dirección web desde la que el usuario o la usuaria podrá consultar la citada trasferencia. Sin embargo, tras acceder a la misma, nos redirigirá a una página web (que suele variar) desde la que tratarán de hacerse con tus datos personales. Desde tu nombre y apellidos hasta tu dirección o tu número de teléfono.

Pero no solo eso. También tratarán de que incluyas los datos de tu tarjeta de crédito para que puedas acceder a la trasferencia. Entre ellos algunos como el número principal de la tarjeta, la fecha de caducidad de la misma e incluso el CVV, el código de seguridad necesario para realizar compras online. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje de estas características, te recomendamos que no le hagas ni caso.

Cómo identificar una estafa de estas características

La estafa sobre la que ha alertado la Policía Nacional es bastante sencilla de identificar. Tan solo tenemos que leer el mensaje detenidamente para descubrir que tiene numerosas faltas de ortografía. Por norma general, este tipo de notificaciones están escritas sin ningún tipo de faltas ortográficas y de una forma legible, por lo que enfrentarse a un mensaje con tantas faltas debería levantar todo tipo de sospechas.

Por otro lado, también deberías prestar atención a la dirección web a la que nos redirigen los ciberdelincuentes para "cobrar" la transferencia. Desecha todas aquellas que no sean la página oficial y verifica que tiene el cifrado https antes de realizar cualquier acción dentro de la página. Por último, y si no tienes claro si estás ante una estafa o frente a una notificación real, ponte en contacto con Santander, Bankia o el banco desde el que te hayan intentado estafar para salir de dudas.