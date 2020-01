Manuela Carmena ha acudido este jueves a La Resistencia con motivo de la Yaya's Week. Una semana, que arrancaba el pasado martes con María Teresa Campos, en la que el programa presentado por David Broncano homenajea a mujeres relevantes en distintos campos. Desde la periodista o Consuelo Alonso, pionera del atletismo en España, hasta la política, quien acudía al programa para presentar su nuevo libro.

Tras las pertinentes presentaciones, y después de que Manuela Carmena le firmara a David Broncano una de las multas que recibió durante su mandato, presentador y entrevistada han hablado sobre el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y su polémico mote: "No todo el mundo le llama José Luis, pero yo sí". También sobre el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, del que ha confesado que nunca ha recibido una oferta, e incluso de algunos de los indicativos que demuestran que Carmena es una auténtica "yaya".

"De pequeñita creía mucho en Dios, era una niña muy religiosa"

Después de hacer un repaso de actualidad, Broncano se centró en la trayectoria de Carmena. Gracias a ello, la abogada confesó que fue a un colegio de monjas francesas: "De pequeñita creía mucho en Dios, era una niña muy religiosa. Le rezaba, pero de repente un día me di cuenta de que estaba hablando conmigo misma". Una fe que se desvaneció cuando llegó a la universidad, momento en el que llegó el ateísmo "del bueno".

Tras salir de la misma, Manuela Carmena se convirtió en jueza y, posteriormente, en magistrada: "La diferencia está en que tienes casos más difíciles, cobras más y no estás en un pueblo". Aprovechando esta etapa de su vida, la que fuera alcaldesa de Madrid ha querido recordar una anécdota sobre una señora que le confesó que le gustaba cómo hacía las sentencias: "Le gustaban porque decía que se entienden, que parecen recetas de cocina".

Del dinero en el banco a las relaciones sexuales en el último mes



A pesar de que ya se ha retirado de su cargo político, la que fuera alcaldesa reconoce que todavía hay gente por la calle que le agradece su gestión: "Dos mujeres mayores me dieron las gracias por dejar que su perro fuera en metro, pero luego me dijeron que no me habían votado nunca por la ideología. ¡Hay que fastidiarse con la ideología... cómo si la ideología fuera una peluca!".

Respecto al dinero que tiene en el banco, Manuela Carmena reconoce que le ha quedado una buena pensión. En lo referente al sexo, la abogada ha querido mandar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que creen que no se puede mantener sexo más allá de los 70 años: "Es una época enorme para la imaginación".

Su relación con Cayetana Álvarez de Toledo

Para finalizar el programa, presentador e invitada han valorado la relación entre Carmena y la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo. Entre otras cosas, la que fuera alcaldesa ha recordado el "no te lo perdonaré jamás" de la popular y el día en el que aseguró que sus magdalenas eran compradas del supermercado: "Valoré enviarle una caja".

Por esa misma razón, y con el objetivo de ganarse el perdón de la popular, Manuela Carmena y el equipo de La Resistencia cantaron un bolero. Una canción, que trataba sobre la polémica Cabalgata de Reyes Magos, que debería haber terminado con la que fuera alcaldesa pidiendo perdón. Sin embargo, cuando llegó el momento de pedir perdón, Carmena dijo "Te perdono".