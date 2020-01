La periodista María Teresa Campos ha acudido este lunes a La Resistencia sin ningún proyecto que promocionar. A pesar de que la mayoría de invitados e invitadas suelen acudir al programa para hablar sobre sus distintos proyectos, la presentadora ha acudido a Movistar + simplemente a pasárselo bien junto a David Broncano y un público entregado a la causa desde el primer minuto.

Nada más acceder al plató, Maria Teresa Campos le regaló un salchichón de Málaga a David Broncano. También a Ricardo Castella y a Grison, quien no dudó en besar a la periodista en la boca tras recibir el regalo: "Me ha encantado, te lo digo en serio". A continuación, y después de sentarse en el icónico sofá, David Broncano y Maria Teresa Campos han analizado un vídeo que se hizo viral el pasado mes de noviembre en el que se puede ver a la presentadora bailando junto a una de sus nietas.

"Fui al programa de Broncano y me quisieron matar"

Después de que la presentadora reconociera que podía hacerlo mucho mejor, David Broncano y Maria Teresa Campos comenzaron a 'perrear' en medio del programa a ritmo de reguetón. No sin antes "calentar rodillas", tal y como explicaba el presentador, para "culear bastante" y estar a la altura de las circunstancias. Este calentamiento previo dio paso a un baile que, sin duda alguna, pasará a la posteridad del programa.

Tras este inicio tan dinámico, Maria Teresa Campos aseguró frente a las cámaras de Movistar + que Broncano la quería matar. Mientras tanto, el presentador del programa alabó la resistencia física de su invitada y la invitó a sentarse para comenzar (esta vez sí) la entrevista. Una entrevista que comenzaba con las primeras puyas hacia Edmundo Arrocet, la que fuera pareja de Campos hasta hace apenas unas semanas.

Las pullas hacia Edmundo Arrocet

Después de hablar sobre la última vez que se vieron las caras, en los Premios Ondas, la periodista ha explicado que ha dejado de salir de fiesta porque está de luto por "el muerto" (en referencia a Edmundo Arrocet). Acto seguido, y después de explicar frente a la audiencia que Movistar le ha llamado hace apenas unos días para grabar su propio funeral, la periodista ha vuelto a referirse a su expareja en tono jocoso como alguien que ha desaparecido por completo de su vida: "Me he dado cuenta que era el funeral del otro porque no lo he vuelto a ver".

Unas pullas que continuarían varios minutos más tarde, cuando Candela Peña accedía al plató para charlar con la invitada. Después de analizar la vida de la presentadora, en la que llegaron a hablar incluso de la empresa de productos químicos de su padre, la colaboradora le entregó una pequeña bola del mundo a Maria Teresa Campos para recordarle que "el mundo" es suyo. Todo ello en referencia a una frase pronunciada por la periodista hace apenas unas semanas en las que reconocía que "que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo".

"A falta de pan, buenas son tortas"

Después de jugar con la bola del mundo, la invitada ha reconocido que el final de su relación con Edmundo Arrocet "ha sido una pesadilla". Un sueño del que, sin embargo, ya se ha despertado, tal y como le ha explicado a Candela Peña. Mientras tanto, David Broncano miraba con cara de incredulidad a su invitada, ya que no sabía de qué estaban hablando: "Yo estoy completamente vendido".

Por último, y en lo que respecta a la ya clásica pregunta sobre las relaciones sexuales que ha mantenido durante el último mes, la periodista ha explicado que "a falta de pan, buenas son tortas". Respecto al dinero, Maria Teresa Campos ha asegurado que no sabe de negocios, pero que invirtió todo el dinero que tenía en su casa. Por lo tanto, y a pesar de reconocer que disponía de una cantidad "normal" de dinero, la presentadora asegura que espera vender su casa en algún momento de su vida y recuperar el dinero: "Ahora es un buen momento porqué todo me está saliendo bien".