Las multas de tráfico más frecuentes de 2019 (y las más curiosas)

El exceso de velocidad ha sido la infracción que más multas ha generado en las diferentes carreteras europeas a lo largo del último año. Así lo ha dado a conocer la asesoría Pyramid Consulting a través de un estudio en el que ha analizado más de medio millón de multas, mediante el que ha revelado algunas de las infracciones más habituales de 2019.

Según recoge dicho estudio, el 29,6% de las multas que se pusieron en Europa a lo largo del último año tienen que ver con los excesos de velocidad. Tras ellas podemos encontrar otras como circular por lugares prohibidos, que suponen el 15,31% de las sanciones gestionadas y pasar sin abonar el importe correspondiente a un peaje, con un 13,86%. Principalmente en Portugal, Italia y España, donde se han registrado un mayor número de multas de este tipo.

Las multas más frecuentes de 2019 en Europa

A continuación, el estudio pone el foco sobre las multas relacionadas con estacionar en un área privada sin el correspondiente ticket o por superar el tiempo permitido (12,2%). También sobre el hecho de aparcar en lugares prohibidos (9,19%) o acceder a zonas restringidas sin ningún tipo de autorización (5,46%). Por lo tanto, las multas relacionadas con el aparcamiento continúan siendo algunas de las frecuentes.

Entre el resto de multas, Pyramid Consulting también destaca algunas como no respetar las señales, marcas viables o indicaciones de los agentes. Sin embargo, estas no son tan frecuentes como las anteriormente citadas (2,63%). Tampoco aquellas sanciones en las que el conductor no se identifica frente a los agentes de tráfico (1,6%) o las que circulan sin la documentación obligatoria (1%). Por último, el estudio refleja el hecho de circular sin la ITV en regla, que supone el 0,1% del total de multas.

Las multas más llamativas

A lo largo de este último año también hemos sido testigos de nuevas sanciones como la de acceder a Madrid Central sin ningún tipo de autorización. También otras más llamativas, como el hecho de circular a una velocidad anormalmente reducida o circular perjudicando al medio ambiente, tal y como cuenta la asesoría judicial a través de su estudio.

Por último, Pyramid Consulting también destaca otras como circular por la acera, calificadas en algunas ocasiones como infracciones muy graves por conducción temeraria. También otras todavía más llamativas como rebasar semáforos en rojo subidos sobre una bicicleta e incluso conducir sobre uno de estos vehículos bajo los efectos del alcohol. En definitiva, 2019 ha vuelto a estar marcado, un año más, por los excesos de velocidad.