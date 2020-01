El aparato de Ciudadanos tumba a los críticos: rechaza las baronías y la descentralización del partido

Ni baronías, ni descentralización, ni nada de lo que proponía el sector crítico de Ciudadanos encabezado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. No ha habido sorpresas y el aparato ha vuelto a ganar.

El Consejo General del partido ha tumbado este sábado la propuesta que llevaban algunos consejeros de evitar que los responsables autonómicos y provinciales del partido sean elegidos por la dirección de Madrid, tal y como venía sucediendo hasta ahora y se mantendrá en los Estatutos. Ellos proponen que esos cargos sean elegidos por los militantes de cada territorio.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los consejeros ha votado contra la enmienda que lo pedía y a favor del borrador de esos estatutos, que todavía se pueden modificar hasta la Asamblea General de marzo. El resultado de la votación no deja lugar a dudas. De los 107 consejeros presentes, 105 han dicho 'sí', uno ha votado en contra y otro abstención.

Melisa Rodriguez, la portavoz de la gestora de Cs, sigue instando a que quien no esté de acuerdo con el modelo de Cs que se presente. "Cada uno al final tiene que ser consecuente con lo que habla. Yo no creo que nadie aspire a liderar un modelo de partido que no le guste. Así que animamos desde la gestora a que todos los afiliados que consideren que tienen algo que apostar y que pueden liderar este proyecto que se presenten".

Sin citarlo, es una referencia directa a Francisco Igea. Fuentes del entorno del vicepresidente de Castilla y León aseguran a la Cadena SER que lo que ha pasado hoy lo esperaban. Insistente en que Igea "seguirá trabajando por cambiar el modelo del partido" pero no aclaran si finalmente dará o no el paso de presentarse.

Una reunión menos bronca

El tono de este Consejo General no ha sido como el vivido el pasado 30 de noviembre, cuando se filtraron los audios de las intervenciones de algunos presentes que dejaron clara la tensión que vive el partido.

Según fuentes conocedoras, el único momento de mayor tirantez ha sido cuando el consejero Fernando Navarro, que es miembro del Gobierno de Castilla y León, ha expuesto los motivos de haber presentado una enmienda de devolución. Entonces, según estas fuentes, el secretario jurídico de la gestora de Ciudadanos, Andrés Betancor, le ha reprochado ”en tono bronco”, entre otras cosas, que Igea hubiera llamado ”leninistas” a los Estatutos propuestos.

Los consejeros más críticos también se han quejado de que el texto de las enmiendas les ha sido entregado momentos antes de comenzar esta reunión, “sin haber tenido tiempo de analizarlas detenidamente”, señalan las fuentes consultadas.

Explicaciones sobre las primarias de Murcia y Castilla y León

Uno de los momentos que más ha llamado la atención, apuntan las fuentes conocedoras de lo ocurrido en la reunión de este sábado, ha sido cuando el presidente de la Comisión de Garantías ha tomado la palabra para hablar de las elecciones primarias celebradas en Murcia y en Castilla y León.

Ambos procesos se encuentran judicializados tras las denuncias de presuntos pucherazos. El de Castilla y León en la fiscalía y el de Murcia en manos de un juez que debe tomar una decisión en los próximos días sobre si continuar o no con el proceso.

La intenvención ha sido para dejar claro que “el partido está colaborando” y seguirá haciéndolo. Hace unos días, Ciudadanos contestó al juez de Murcía negando datos que le habían sido requeridos tras alegar que los tenía una empresa externa a ellos.