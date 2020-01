Los Grammy homenajean a Kobe Bryant

"Estamos aquí juntos, en la noche más grande de la música. Pero para ser honestos, estamos muy tristes ahora mismo". La 62 edición de los Grammy comenzaba con un recuerdo a Kobe Bryant. Alicia Keys, que presentaba esta gala por segundo año consecutivo, dedicó unas emotivas palabras a la estrella de baloncesto, fallecida en un accidente de helicóptero.

"Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdimos hoy a un héroe", añadió la cantante desde el Staples Center de Los Ángeles, que acogió la celebración de los Grammy y que es, además, el estadio donde juegan Los Ángeles Lakers, el equipo en el que Bryant se convirtió en una de las más grandes figuras de la historia de la NBA.

"Todos tenemos el corazón roto". "Nunca, ni en un millón de años, habríamos imaginado qye tendríamos que empezar esta gala así", decía Keys. Después cantó a capella una emotiva "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday", para terminar con un "te queremos, kobe".

Con el mundo entero en 'shock' por la muerte de Bryant, la alfombra roja y la gala previa de los Grammy estuvieron dominadas por los comentarios de tristeza y homenaje a Bryant.