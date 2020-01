"No te preocupes, yo me encargo": la respuesta de Gianna a Kobe Bryant sobre su legado que nadie podrá olvidar

Kobe Bryant, leyenda de Los Angeles Lakers, falleció el pasado domingo en un accidente de helicóptero en el que viajaba con su hija de 13 años Gianna María. Las redes sociales han querido rememorar los mejores momentos del jugador y también un fragmento de una entrevista en el que contaba una anécdota de su hija.

Viendo este video de cómo se expresaba Kobe Bryant de su hija Gianna es desgarrador.



En este momento abracen a sus hijos y díganles cuánto los aman porque uno nunca sabe cuándo ya no lo podrán hacer. pic.twitter.com/EL6lJJvNMI — Guillermo Schutz (@memo_schutz) January 26, 2020

"¿Crees que tu hija quiere jugar en la WNBA? ¿No sería fantástico?", le preguntó Jimmy Kimmel, presentador del talkshow 'Jimmy Kimmel Live!'. La respuesta de Kobe fue inmediata: "Sí, sí quiere. Seguro".

Para explicar qué expectaciones tenía su hija sobre su futuro en el baloncesto, Kobe quiso añadir una pequeña anécdota. "Lo mejor que pasa es que cuando salimos y los fans vienen y me dicen 'tío, tienes que tener un hijo, alguien que siga tu legado'... Ella interrumpe y dice: 'No te preocupes, yo me encargo", explicó el jugador entre risas.

Nueve fallecidos en el accidente

La policía de Los Ángeles confirmó el fallecimiento de nueve personas en un accidente de helicóptero en el que no ha habido supervivientes. Horas más tarde, la alcalde de Costa Mesa, ciudad del condado de Orange en California, la señora Katrina Foley, confirmaba la identidad de tres de las víctimas fallecidas en el trágico accidente.

John Altobelli, entrenador del equipo universitario de béisbol Orange Coast College, su mujere Keri y su hija Alyssa. Allysa y Gianna compartían equipo de baloncesto. Así pues resta por conocer la identidad de 4 de los integrantes del accidente que se ha cobrado la vida de la leyenda