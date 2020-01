Cuando Kobe Bryant pidió a Jeanie, dueña de los Lakers, que actuase como Daenerys para fichar a LeBron James

Hay que remontarse a febrero de 2017 para conocer uno de los episodios que mejor define a Kobe Bryant, leyenda del deporte recientemente fallecida, fuera de las canchas de baloncesto. Una historia que en España han contado Gonzalo Vázquez y Andrés Monje en 'El Reverso' (lo puedes escuchar íntegro aquí).

Los Angeles Lakers, ya con Bryant retirado, seguían inmersos en el peor momento de la historia de la franquicia. Llevaban años sin 'oler' los Playoffs y la posibilidad de atraer a LeBron James con el equipo hecho una ruina se antojaba casi como una utopía.

Es entonces cuando Bryant, consciente de que Jeanie Buss, dueña de la franquicia tras la muerte del mítico Jerry Buss, tenía dudas a la hora de orquestar el movimiento definitivo para poder intentar el fichaje de LeBron, organiza una comida con ella para disipar dichas dudas. Una comida fundamental para el futuro de los Lakers.

En ella, Kobe se muestra tajante. Le deja claro a Jeanie que si quiere que James pueda interesarse en fichar por el equipo angelino y, antes, que Magic Johnson forme parte de la directiva del equipo para tentar al jugador entonces de los Cavaliers, debe limpiar la franquicia de arriba a abajo. Bryant pide que actúe como Daenerys Targaryan, la princesa de Juego de Tronos. "Si estás pensando en hacer algo, llega hasta el final y cuanto antes. Si vas a dar vueltas al tema, ten en cuenta que quizás te 'maten'. Sé decisiva en tu resolución y hazlo con todas las consecuencias. Si no lo haces te estarás saboteando a ti misma", apelando Bryant al recuerdo de su padre.

"Jeanie tu padre te dio la última palabra por un motivo, debes respetar ese deseo. El te dio la última palabra, la del golpe final: la de tomar las decisiones más duras, y en algunas situaciones, vas a tener que tomarlas. Sé perfectamente cuál es nuestro objetivo, quién es el jugador que queremos conseguir, pero que sepas que él no va a venir con toda esta mierda alrededor, tienes que limpiar esto de arriba abajo. Necesitamos otra dirección y nuevos gestores. Olvídate de esa estrella si no haces eso. Como jugador te digo que se trata de cultura, una estrella tiene que estar convencidad de que le rodea una cultura adecuada y un escenario ideal. Él no querrá llegar a un equipo a un equipo para lidiar con un montón de mierda, con paredes que hablan, con una organización que va dando bandazos", le dijo Bryant en un tono muy imperativo.

Jeanie Buss toma la decisión

Menos de dos semanas más tarde después de la comida entre Bryant y Jeanie Buss, la dueña tomaba la decisión. Jim Buss, hermano de ella, no ejercería más como vicepresidente de operaciones de baloncesto de los Lakers y Mitch Kupchak era fulminantemente despedido. A su vez, Earvin Magic Johnson era nombrado presidente de operaciones de baloncesto de los Lakers y el ex representante de Bryant, Rob Pelinka, era nombrado General Manager de la franquicia.

Bryant apela al lado femenino de Jeanie

Kobe Bryant, de manera muy astuta, apeló en este momento decisivo al lado femenino de Jeanie Buss, dejándole claro que tenía una responsabilidad con la sociedad, más alla de con los Lakers. "Eres también un modelo para las mujeres, ellas te observan. Eres dueña de una franquicia y lo que hagas va a ser un estímulo para ellas. Jeanie, no se trata solo de los Lakers, si no de dar un paso adelante como miembro destacado de esta industria, esencialmente masculina".