La hermana de John Lennon defiende su verdad en el libro 'Imagine This'

"Cuando John murió, se dijeron muchas cosas falsas de nuestra madre y solo Yoko Ono la defendió, a pesar de que no la había conocido", ha dicho Julia Baird, hermana del icónico músico, como la razón que la impulsó a enmendar los "muchos" bulos publicados sobre su familia en formato de libro.

'Imagine This' se ha presentado este martes dentro del ciclo Inverfest con la presencia de su autora que se ha alegrado de que tantos años después de su edición en inglés, haya visto la luz por fin una versión en español, "y en tapa dura".

Tras la emisión de un especial del famoso programa 'Panorama' de la BBC "que vio todo Reino Unido" y que estaba centrado en su hermano, una especie "de documental pero en el que nada era real". A pesar de ello, Yoko Ono dio su beneplácito.

"No sabían ni que John tenía dos hermanas", ha rememorado Baird, que es fruto de la relación de Julia Stanley, madre de John, con una posterior relación, "Bobby" Dykins.

Así fue como esta maestra y psicóloga se plantó ante el editor del periódico local más importante de Liverpool. "Tengo una historia para ti", le dijo, y aquel artículo se convirtió en la simiente de un libro que es, sobre todo, "una declaración de amor" hacia la madre de ambos.

"Me tocaba a mí defenderla", ha insistido Baird, embarcada en "la misión" de recuperar los momentos pasados junto a su hermano mayor, entonces un adolescente que sufrió la pérdida de su madre dos veces, una a los cinco años cuando su custodia pasó a manos de su tía Mimi Smith, y otras a los 17, cuando falleció en un accidente de tráfico.

"Acababa de empezar a establecer una relación con ella cuando la mataron. Nos habíamos puesto al día con tantas cosas en unos pocos años...", lamentaría él mismo en vida sobre la primera persona que, sin ir más lejos, le compró una guitarra y que inculcó en el pequeño John una perspectiva más liberal de la vida, en contraste con la vena más conservadora y pragmática de la tía Mimi.

El resultado es, en palabras de su autora, un relato "escrito con el corazón, pero sin dejar que se pusiera por delante de la mente". "Perder una madre es algo muy duro", ha insistido Baird ante su escrito, después de reconocer que es fácil indagar en los sentimientos de su hermano, "pues todas sus canciones son autobiográficas.

'Imagine This' es un relato sobre la vida de John Lennon, narrado por su propia hermana. Se presenta ahora, por primera vez, en castellano. No se trata de una biografía, porque como dice la autora- Julian Baird (BERD)- para eso ya están sus canciones.

En el libro se dan a conocer aspectos personales del artista, como por ejemplo cuando Lennon aprendió a tocar el Banjo (le enseñó su madre) y después él solo trasladó esa habilidad a la guitarra.

Cuenta el inicio de la Beatlmanía y descubre no al artista, si no a la persona. Un Jonh Lennon extremadamente sensible, que sufría constantemente, pero que consiguió convertirse en un icono -ya inmortal- de la música. Una oportunidad para conocer la mente del artista; su lado más humano y el que aún no conocía la fama mundial.