"La pobreza es una opción política, un país rico como España puede erradicarla"

¿Se imaginan crecer en una familia donde ingresan menos de 355 euros al mes? Pues esta es la realidad con la que se ha dado de bruces nada más pisar España un padre de 4 hijos, australiano de origen y que es la voz en Naciones Unidas de los más pobres del planeta.

Niños reales, de la España real, que sigue sufriendo aun niveles intolerables de pobreza, que han podido contar sus historias a Philip Alston durante casi dos horas, en un encuentro en el que también había una docena de madres. Pequeños que han relatado como han vuelto a pasar otra noche sin calefacción, porque sus padres no la pueden pagar, algunos otros habían cenado la comida que les ha entregado la Fundación Balia, y en ese grupo de escolares había otros pequeños que con menos de 12 años han sufrido ya varios desahucios.

Voces que dibujan el perfil del 68 por ciento de los niños que acuden cada día a la sede de esta pequeña ONG , los menores que sobreviven así en plena capital de España, en el barrio de Tetuán, no muy lejos de los rascacielos de La Castellana gracias a la ayuda de Balia, donde 1800 familias reciben una ayuda fundamental para su supervivencia, desde apoyo escolar por las tardes hasta vivienda e incluso ayuda alimentaria en los casos más extremos. Ese lugar ha sido una de las primeras paradas de la visita a España del relator de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, que está en nuestro país para visitar 6 comunidades autónomas y realizar un informe sobre las consecuencias de la desigualdad y la pobreza en España para “intentar explicar por qué siendo la 5ª economía” de Europa tenemos unos niveles de pobreza que califica de “sorprendentemente altos”.

En su primer día de su particular ruta de la pobreza por España Alston ha escuchado como madres y pequeños, en pleno centro de Madrid, no pueden vivir con menos del salario mínimo o en ese 68 por ciento de los casos con menos de 355 euros al mes per cápita.

Alston escuchando a alguno de los niños y adolescentes que acuden cada día a esta ONG para recibir apoyo educativo / Nicolás Castellano

” La calefacción, el agua, la luz está muy cara y es muy difícil”, empieza un quinceañero, “hay veces que mi madre ha tenido que quitar la calefacción por el simple hecho de que no podemos pagar” añade la chica que está a su lado.

Pero hay algo que repitieron todos los niños, la soledad, sus padres trabajan tanto que no pueden ocuparse de ellos “algunas tenemos que faltar a nuestras actividades y no podemos estudiar muy bien porque tenemos que quedarnos en casa cuidando a nuestros hermanos pequeños”, “ yo en mi caso no veo a mi madre nunca hasta la cena porque tiene que trabajar muchas horas “, todos prefieren compartir más tiempo de calidad con sus padres, pero es imposible que lo hagan dados los salarios que perciben.

3,5 euros/hora por limpiar en un casino

“Hoy mismo he renunciado al trabajo en el que estaba, estaba ganando 3,5 euros por hora” explica una de las madres, a la que el relator interrumpe y le pregunta de nuevo “¿3,5 euros por hora?” y ella contesta, ”Si, sí, 3 euros 50 céntimos a la hora por limpiar en un casino, es que no vale la pena, dejar hoy a mi niño con fiebre en casa para no ganar dinero suficiente para él, es muy frustrante” lamenta.

Las madres, el 30 por ciento solas, han insistido sobre todo en el problema de la vivienda, “soy madre soltera, tengo 3 niños, una enferma que requiere ingresos periódicos en el hospital, y llevo años y años en lista de espera de una vivienda social. Por no hablar de la quimera de tener un trabajo en el que compatibilizar la vida familiar y la laboral, sino fuera por mi madre y por Balia yo no podría trabajar” cuenta una joven del barrio. De hecho, entre las madres que han decidido venir a contar su historia al relator de la ONU hay varias que ya han padecido desahucios o tienen aviso de lanzamiento en pocos días, a lo que se suma una joven rumana que lleva aquí 15 años, madre de 3 niños pequeños le han entregado un nuevo aviso de corte de luz.

En lo que insisten todas es que con estos salarios no pueden vivir, “tengo 3 niños de 12, 7 y 4 años, encantada de que los tengo, pero lo estoy pasando fatal porque no encuentro un trabajo para mantenerlos. Soy joven y tengo oportunidades de empleo, pero si trabajo media jornada y cobro 450 euros ¿qué puedo hacer con eso? No puedo trabajar permanentemente porque no tengo además con quién dejar a los niños, los horarios son imposibles, tuve que dejar un trabajo en un hotel porque trabajaba también los sábados y domingos y no veía a los niños, tuve que dejarlo y empezar como trabajadora del hogar por horas” lamenta una treintañera de origen búlgaro, la mayoría de estas madres que se reúnen con el Relator son migrantes, no así sus hijos, la mayoría nacidos en Madrid.

“Es evidente que no se ha superado la crisis”

El presidente de la Fundación Balia, Ignacio Ojanguren le trasladaba al relator que la mayoría de estas familias que atienden no han salido de la crisis, “la evidencia del día a día nos dice que no, seguimos viendo un nivel de pobreza , para dejarlo claro, familias con pocos recursos y grandes necesidades , similar al de hace 6 o 7 años, en el punto álgido de la crisis, en cuanto a la vida de estas personas con las que tratamos es evidente que siguen en la misma situación que en el peor momento de la crisis ” asegura Ojanguren en declaraciones a la SER.

“España es un país muy interesante para intentar explicar por qué persiste la pobreza y su impacto en los derechos humanos", dice. “Ya hice un informe en EEUU con mucho impacto político y mediático por sus niveles de pobreza, realicé otro informe sobre el Reino Unido hace aproximadamente un año, y he venido a España porque está cerca del fondo de todos los indicadores estadísticos. Tiene altas tasas de pobreza, altos niveles de desigualdad, gasta menos en protección social, así que creo que este es un país muy bueno para mí para ver el impacto de la persistencia de la pobreza, especialmente después de la crisis de 2008 y el impacto que tiene en los derechos humanos” argumentaba Alston en declaraciones a la SER, para explicar por qué ha decidido poner el foco en nuestro país.

Alston ha dejado un mensaje contundente a madres y niños , a los que trasladó su admiración por ser capaces de seguir adelante en estas circunstancias, que “la pobreza es una opción política, que si un gobierno quisiera eliminarla lo puede hacer” y preguntado por los niños por España no pudo ser más claro , “siendo un país rico, es posible erradicar la pobreza, es una cuestión de prioridad política, lo que sucede es que los políticos no suelen acudir a escuchar a la gente que realmente lo pasa mal”, sentencia.

Esta será posiblemente una de las conclusiones de este informe que realizará además de en Madrid, en otras 5 regiones, Galicia, País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, y que tendrá un primer avance el 7 de febrero en una rueda de prensa, aunque el informe definitivo no lo emitirá hasta el verano.