El Gobierno anuncia que las repatriaciones de los españoles en China podría hacerse con vuelo francés

El Gobierno ha anunciado este martes que la repatriación de los españoles que aún están en la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus, se podrá llevar a cabo a través de un vuelo organizado por Francia. Según informa la agencia Servimedia y ha relatado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aún se sigue estudiando otras vías para que la veintena de españoles (contratados en el Wuhan Three Towns F.C.) regresen a nuestro país.

Por su parte, el director de coordinación de alertas de Sanidad, Fernando Simón, ha explicado en 'Hora 14' que el caso de coronavirus en Alemania "nos pone en otra situación diferente: la de la posibilidad de transmisión fuera del periodo sintomático".

Simón señala la necesidad de tomar "medidas coordinadas a nivel europeos para que no haya discrepancias en la situación que se va a plantear con la repatriación de otros países". De momento, Sanidad no se plantea poner en cuarentena a los expatriados españoles que no presentan sintomatología: "Lo primero será evaluar tanto estado de salud como sus contactos con casos confirmados en la zona de riesgo. Si no han tenido contacto, se hará un seguimiento activo con llamadas diarias para verificar su estado de salud que, aunque no hayan estado en contacto con casos confirmados, sin saberlo ellos, lo han podido estar y pueden contemplarse medidas extras".

"Estrecha colaboración" con Francia

María Jesús Montero ha afirmado que existe una "estrecha colaboración" entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español y el gobierno francés para valorar la posibilidad de que los ciudadanos españoles que están en China sean repatriados a través de "los dispositivos que va a desplegar Francia": "Esto significa que, en las colaboraciones en el marco de la repatriación, probablemente se aconseje que sea en el vuelo francés donde nuestros compatriotas sean repatriados. Se está discutiendo".

El objetivo es que los traslados se produzcan "en amplias condiciones de seguridad", por lo que los viajeros se someterán a los "procedimientos" que los expertos establezcan. La portavoz del Gobierno ha recordado que en España "no se ha diagnosticado ningún caso de la infección". "Todos los casos sospechosos han seguido un procedimiento y finalmente han sido descartados de que estuvieran desarrollando la enfermedad", ha señalado tras los casos negativos de Bizkaia, Granada y Torrevieja.