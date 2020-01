Fernández Díaz intercedió por Villarejo a petición de Rajoy, según el ex número 2 de la Policía Nacional

Un nuevo elemento para tener en cuenta en el caso Villarejo porque, por primera vez, las miradas no se dirigen al recién imputado secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martinez. Ni siquiera a su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, sino al mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Según lo que ha declarado ante el juez, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, fue personalmente a aquejarse al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de que Villarejo hacia gestiones que no le correspondían y que “en algunos casos se estaba extralimitando”

La única respuesta de Fernández Diaz, según la versión de este imputado, fue que “trataran bien a Villarejo” a petición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Según este mando policial que ejerció como director operativo de la policía, entre 2012 y 2016, Mariano Rajoy había recibido quejas directamente del comisario Villarejo por cómo le estaban tratando en la Unidad Policial y Rajoy se lo hizo saber a su ministro de Interior para que intercediera por él.

Eugenio Pino ha asegurado al juez que desconocía gran parte de las operaciones de Villarejo, y que “entendía que respondía ante otras estancias”.

El juez ha mostrado su asombro al escuchar que el ex DAO desconocía gran parte de “los trabajos” de Villarejo, y ha mostrado su extrañeza al respecto, dado que Pino era "era el dios en el Olimpo de la Policía".

Agente doble

También ha dicho que tenía claro que Villarejo era una suerte de agente libre que trabajaba para el CNI, y que fue el propio director del CNI, Félix Sanz Roldán, quien le dijo que Villarejo trabajaba para el Centro de espionaje español.

Pino ha prestado declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco del caso Villarejo sobre el espionaje a Bárcenas por parte de la policía patriótica con cargo a los fondos reservados. El ex DAO ha matizado el contenido de la carta que firmó en la que se atestigua que era conocedor de la doble condición de funcionario policial y empresario particular del comisario jubilado. Ante el juez ha reconocido que conocía que tenía empresas pero que no fueron utilizadas por la Policía para dar cobertura a operaciones.