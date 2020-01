Rafa Nadal ha hecho análisis de su encuentro ante Dominic Thiem, en el que ha quedado apeado del Open de Australia, y ha señalado que está "satisfecho" con el papel que ha realizado en un encuentro en el que ha hecho un esfuerzo "físico, mental y tenístico" para tratar de batir al tenista austriaco.

"Supongo que él habrá hecho alguna cosa mejor que yo esta noche. Aunque la diferencia haya sido mínima, ha estado de su lado. Estoy satisfecho con mi actitud y con lo que he puesto ahí. Al final, cuando haces lo que puedes no estás obligado a más", ha señalado. En cualquier caso, sí que ha hecho hincapié en un detalle que ha podido marcar la diferencia. Porque en un primer momento ha señalado que Thiem ha jugado con la "determinación adecuada" y cuando ha hablado de sí mismo ha reconocido que quizá ha podido tener "más determinación" en algunos momentos.

"Thiem jugó bien, con mucha energía y determinación. Mi actitud también ha sido buena y positiva. Lo intenté y no me rendí. Me dí una oportunidad hasta el último punto", añadió. Por eso, aunque reconoció estar triste por no poder avanzar en el torneo se encuentra "feliz" por el nivel mostrado.

No es cuestión de suerte

Nadal subrayó que intentó "hasta el final" lograr la remontada. "He hecho el esfuerzo física, mental y tenísticamente. He estado muy cerca, a dos puntos de irme al quinto set después de lo duro que habían sido los dos primeros. Mentalmente es complicado aceptar dos golpes así contra un jugador del nivel de Thiem", lamentó.

Por último, el manacorí aseguró que no es "un gran seguidor de hablar de suerte". "Cuando la suerte está de tu lado es porque la estás buscando. El partido no merece ser analizado por ese lado. Ha durado más de cuatro horas, no podemos reducirlo a la suerte. Al final, tú haces con la mano que la bola vaya ese milímetro dentro o fuera", finalizó.