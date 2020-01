Los farmacéuticos madrileños confían la venta 'online' a un empresario con un pufo de 2,5 millones en Italia

El pasado mes de diciembre, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid presentó por todo lo alto la sociedad Domina Farmaservicios que es la encargada de poner en marcha un servicio online para acercar productos de farmacia al cliente: el deliveroo de las farmacias.

El presidente del colegio, Luis González Díez, presentó con entusiasmo al "presidente y padre de Domina" que era "la idea de un farmacéutico rural que supo atender las necesidades de sus clientes sin necesidad de realizar inversiones". Se refería a Lucio Domina, que regenta una farmacia en Carsoli, una localidad italiana cercana a Roma con 5.000 habitantes.

Una deuda de 2,5 millones

Lo que no dijo González Díez es que Lucio Domina acumuló una deuda de 1,2 millones de euros con las distribuidoras italianas Comifar y SPEM en 2008 que aún no ha abonado porque está pendiente de un proceso judicial, según han confirmado a la Cadena SER fuentes jurídicas. Estas mismas fuentes confirman que esta no es su única deuda con distribuidoras de medicamentos. En el año 2011 vuelve a dejar un agujero de 1,3 millones de euros a las distribuidoras Farvima y Alliance.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con Lucio Domina. Reconoce que no ha comuncado al Colegio de Farmacéuticos de Madrid los procesos legales en los que está inmerso de los que se considera víctima. Esta emisora ha intenado sin éxito ponerse en contacto con Luis González. Una portavoz autorizada del Colegio se ha limitado a subrayar que la participación en la empresa del presidente es "una participación de control y de garantía para el sector".

Cierre de Telefarmacia

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid instó a Sanidad a cerrar el pasado verano una app -Telefarmacia- que ofrecía un servicio similar a este, tal y como les adelantó esta emisora. Telefarmacia, que aún está en activo a la espera de la decisión judicial, fue creada por tres jóvenes españoles en junio de 2019.

Una aplicación para acercar los productos de la farmacia a los ciudadanos. Las farmacias facturaron en 2018 más de 22.500 millones de euros en toda España, según los datos del Ministerio de Hacienda.