Así es la canción de Blas Cantó para el Festival de Eurovisión 2020

Se desveló la gran incógnita. TVE ha estrenado este jueves 30 de enero el videoclip de 'Universo', la canción que defenderá Blas Cantó el próximo 16 de mayo en la 65ª edición del Festival de Eurovisión.

"Escribí esta canción en un momento de mi vida en el que probablemente, en un acto de cobardía, no alcé mi voz. No dije lo que sentía pensando que así sería todo más fácil. Y me equivoqué. Cerré mis ojos y, con todas mis fuerzas, le pedí perdón al 'Universo'", así define el artista este mid-tempo pop electrónico que mezcla conceptos actuales con tintes épicos.

Enmarcado en el género synthpop, 'Universo' supone un nuevo registro para el candidato español pero conserva la esencia de su discografía, sobre todo de 'Él no soy yo' o 'No volveré (a seguir tus pasos)', los grandes éxitos de su primer trabajo discográfico en solitario.

Más datos de Universo

Blas Cantó ahonda en sus emociones y narra su propia historia en la letra de 'Universo', que él mismo ha compuesto junto a Dan Hammond, Dangelo Ortega, Maciej Mikolaj Trybulec y Ashley Hicklin (Hammond y Mikolaj Trybulec son además los productores de la canción).

El autor inglés Hicklin ha trabajado con rostros eurovisivos como Tom Dice (candidato de Bélgica en 2010) o Waylon (Países Bajos en 2014 y 2018). Trybulec, por su parte, ha colaborado junto a Lake Malawi en su canción 'Friend of a friend' (República Checa) para el Festival de 2019.

TVE asegura que 'Universo' "está concebida para hacer que el intérprete se luzca en el show en directo ante 200 millones de espectadores, enfatizando su calidad vocal, sus agudos y su falsete".