30 socios demandan al Barça por el Seient Lliure

Una trentena de socios ha demandado al Barça por las cantidades que han percibido, en los últimos 4 años, del Seient Lliure. Esta demanda, admitida a trámite por el Juzgado de 1ª Instancia nº 25 de Barcelona, reclama al Barça más dinero del que ha pagado por la cesión de los abonos, canalizada a través del programa “Seient Lliure”.

Treinta socios están disconformes con las cantidades cobradas en los últimos 4 años. En el escrito se argumenta que los propietarios del Barça pueden revender su asiento, siempre que el dinero que reciba, no sea superior al valor oficial de la entrada. “Los propietarios del club creyeron efectivamente que el “seient lliure” era la única vía de ceder sus abonos cuando no podían o no querían asistir al encuentro ignorando que podían hacerlo, hasta el precio oficial del partido, por otros canales sin posibilidad de ser sancionados por la Junta Directiva”, se lee en la demanda.

Argumentan los demandantes que hasta el 20 de octubre de 2018, día de la última modificación de los estatutos, no había ninguna prohibición explícita para ceder el carnet por otra vía que no fuera la oficial. Además, creen que “tergiversando la correcta lectura estatutaria, la junta ha venido imponiéndoles a los socios la obligatoriedad de usar el llamado “seient lliure” como único canal lícito para ceder sus abonos”.

Por todo ello, los 30 socios consideran que el club se ha quedado “porcentajes totalmente desproporcionados” y les acusa de “falta de transparencia”. La demanda reclama las sumas ingresadas por cada una de las entradas liberadas, hayan sido vendidas a precio oficial o por encima de este, lo que significa aproximadamente el 50% más de lo que han ingresado estos socios en los últimos 4 años.