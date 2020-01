Una joven entra en pánico al no poder sacar una armónica que se introdujo en la boca

Cada vez más usuarios utilizan TikTok para todo tipo de actividades, algunas de ellas de alto riesgo. Una joven que quería hacer reír a su primo acabó en el hospital por introducirse una armónica entera en la boca. Después no podía sacarse el artefacto y se grabó desesperada para la red social. El vídeo se ha hecho viral en Internet.

Mollie O'Brien, así se llama la chica, ha generado todo tipo de comentarios por su vídeo. La grabación va acompañada de la canción 'I Just Did a Bad Thing' de Bill Wurtz por lo que da a entender que algo no ha hecho bien. Al principio no se puede ver qué es lo que genera tanta preocupación en su mirada, pero al final del clip se descubre que tiene una armónica entera metida en la boca y claramente no la puede sacar.

El vídeo tiene más de dos millones de reproducciones. En declaraciones a BuzzFeed, la joven ha explicado que trataba de entretener a su primo, pero de repente la armónica acabó enganchada dentro de su boca: “Cada vez que respiraba fuerte porque tenía ataques de pánico emitía un sonido distinto”, ha dicho.

Mollie acabó en el hospital. Allí le mandaron al dentista porque no podían extraérselo sin una intervención bucal. Tuvieron que utilizar un mecanismo para mantener abierta su boca y cuando consiguieron quitársela le recordaron que podría haber tenido consecuencias fatales.