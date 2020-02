A sus 22 años Luka Jovic afronta un momento complicado de su carrera profesional. Difícil es pensar que pudiera ser de otra manera, al llegar tan joven a un equipo como el Real Madrid con un delantero titular como Karim Benzema.

Así las cosas, solo han jugado menos minutos que él en LaLiga los porteros Areola y Altube, James, Brahim, Mariano y el cedido Odriozola. Sin embargo, el delantero serbio se ha mostrado lleno de confianza en una entrevista al canal de Youtube serbio Sportsko popodne sa Kristinom: "Estoy convencido de que me va a ir bien y que voy a demostrar que estoy en el Real Madrid porque tengo calidad".

"Te voy a ser sincero, no estoy contento con la temporada, al menos hasta ahora. Primero porque sé que puedo mejorar. A veces en Youtube veo vídeos de mi juego el año pasado y me pregunto, ‘¿qué pasa?’ Pero todos sabemos que el Real Madrid es un gran club, y que es muy difícil acostumbrarse hasta para los jugadores con experiencia. Mucho más para un joven de 21 años por el que han pagado 60 millones... La presión es muy grande, lucho por ahora sin éxito. Pero espero que la situación cambie", ha asegurado.

Su fichaje por el Real Madrid

Jovic también ha descrito el día que se enteró del interés del club blanco: "Mi agente me dice que el Real Madrid ha llamado y que me quieren. Y yo le respondo, 'no me tomes el pelo, por favor'. Pero él me confirma que sí, que había una oferta y que lo pensara bien. Dije que sí y no creo que fuera un error, porque el club más importante sólo llama una vez"

Sobre sus hábitos de vida en Madrid, ha descrito: "Aquí lo más importante es que para entrenarse no hay que levantarse muy temprano, así que eso me ayuda. Durante toda mi vida he tenido insomnio y tengo problemas para dormir, así que esto me ayuda un poco. Me levanto, desayuno y me voy a entrenar. El entrenamiento es más suave que en Alemania, así que eso me gusta más también. Luego después de la sesión puedo seguir practicando en el campo, o tratamiento con masajes. Y las tardes las solemos tener libres".