Berta Gómez, madre de Cavani: "Aún podría ir al Atlético"

Edinson Cavani, jugador del PSG, ha vuelto a ser noticia para el club rojiblanco después de la operación frustrada protagonizada por los del Cholo durante el mercado invernal. Tras muchos flirteos y filtraciones se acabó desestimando la operación que tanto necesitaba el Atlético de Madrid.

Entre otros personajes secundarios el hermano y representante de Cavani, a quien Cerezo acusó de haber frustrado la operación, fue uno de los grandes protagonistas de la operación. Las declaraciones del presidente colchonero no sentaron muy bien al entorno del jugador uruguayo y Berta Gómez, su madre ha salido al paso de estas declaraciones.

Berta Gómez no descarta una operación en el próximo mercado de fichajes: "No es imposible que Edinson pudiera ir en verano al Atlético de Madrid, siempre y cuando el presidente rectifique lo que dijo"

"No entendimos por qué el presidente dijo semejante barbaridad. Estuvo fuera de lugar. Nos dolió mucho, porque es absolutamente falso que Walter pidiera una prima de fichaje. Este señor lo que debería haber hecho es contar a sus aficionados por qué Cavani realmente no fue al Atlético, y es porque, primero, el PSG no quiso dejarle salir, y segundo, el Atlético nunca llegó a lo que pedía el PSG cuando después se planteó negociar", sentenció molesta y contundente Berta Gómez, madre de igual el próximo delantero rojiblanco.