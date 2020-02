El hermano de Cavani a la SER: "La operación no se hizo porque el Atlético no cerró un acuerdo con el PSG"

Tras la derrota del Atlético contra el Real Madrid en el derbi, Enrique Cerezo ha dado explicaciones sobre el fichaje frustrado de Edinson Cavani en Movistar Plus. El presidente del Atlético se ha mostrado muy crítico: "La situación del tema de Cavani me parece una vergüenza la de algunos jugadores con sus representantes y sus familiares. Nosotros no estamos para que nos atraquen".

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el hermano y representante de Cavani, Walter Guglielmone. En primer lugar, Guglielmone ha preguntado quién es Enrique Cerezo, ya que asegura no haberle visto en ninguna negociación. A partir de ahí, ha asegurado que el Atlético tiene "algo que explicar a su afición" sobre por qué no se ha hecho el fichaje.

Añade el representante que la operación no ha salido a pesar de la voluntad de Cavani, que -asegura Guglielmone- estaba dispuesto a ir al Atlético de Madrid cobrando bastante menos que en el PSG. Además, ha explicado que el motivo por el que Cavani no viste de rojiblanco en este momento es que el Atlético de Madrid no podía cubrir el coste de la operación y el PSG no ha bajado las pretensiones, por lo que no se cerró la operación.

Por último, ha añadido: "¿Pinesas que Edi no jugó casi un mes con el PSG para que yo haga caer la operación por una comisión y que Edi no cumpliera su sueño de ir al Atlético de Madrid? Y todo el lío que montamos con el PSG... Porque si fuera por dinero, Edi se hubiera marchado a Inglaterra, al Manchester (United) o al Chelsea".