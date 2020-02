Anil Murthy estalla contra el Barça por el caso Rodrigo

El idilio entre Rodrigo Moreno, buque insignia del Valencia, y el club catalán ha sido de los más seguidos durante este mercado de invierno. Sin embargo, todo se desmoronó cuando el Barça decidió plantarse alegando como única razón la cantidad que pedía el club valenciano por su traspaso.

Murthy, en una entrevista a "Batzine", diario de Singapure, ha esclarecido los motivos por los que el jugador no salió del club."Todos saben lo que pedimos por Rodrigo y no nos entretendremos con ofertas que no están respaldadas por dinero".

Además, se ha mostrado muy descontento con a actitud que ha mantenido el Barça durante las negociaciones. "Si puedes ofrecerlo en metálico, perfecto. Si no puedes garantizar una forma de pago concreta, no podemos llevarlo a cabo". "El Valencia no recibió una oferta que reflejara la alta calidad del futbolista".

El presidente del Valencia quiso aclarar sobre el "caso Rodrigo", que las negociaciones injustas también pueden afectar al jugador. "No podemos considerar ofertas que no estén respaldadas por dinero. Eso también desestabiliza al jugador".