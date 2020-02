Los errores más comunes al pasear a tu perro: así es como deberías hacerlo

Hasta el año pasado se registraron unos trece millones de mascotas en todo el país. Principalmente perros, tal y como daba a conocer hace unos meses el presidente de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), Armando Solís, en declaraciones a El País: "Hay más animales de compañía que niños menores de 15 años".

Sin embargo, y a pesar de que los perros están cada vez más presentes en nuestro día a día, todavía son muchas las personas que no saben cómo pasear a nuestras mascotas de forma adecuada. Así lo ha dado a conocer la fundadora y presidenta de PETA, Ingrid Newkirk, en declaraciones a Fox, donde revela alguno de los errores más habituales que cometemos a la hora de sacar a nuestro animal de compañía a dar un paseo.

No saques a tu perro únicamente para que haga sus necesidades

El primero, y el más recurrente de todos ellos, es pasear a nuestro perro o nuestra perra simplemente para que haga sus necesidades: "Es más que una pausa para ir al baño, es una excursión". Bajo el punto de vista de Newkirk, los paseos son como una especie de aventura para nuestros amigos y amigas: "Es una ocasión muy especial para que el perro pueda salir a la calle oler y mirar".

Por esa misma razón, y dado que los animales no quieren estar atrapados en una única habitación durante todo el día, la fundadora de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) recomienda dejar a los perros y perras que disfruten de su paseo: "¡Déjalos oler! Así es como leen las noticias, es su Internet particular, no los arrastres".

Deja el móvil a un lado

Por lo tanto, y dado que es un momento especial para él, la presidenta de PETA ha pedido a los dueños y dueñas que estén más atentos a sus compañeros durante la caminata. Entre otras cosas, Newkirk pide que dejemos el móvil a un lado y que prestemos atención a nuestro perro o nuestra perra: "Las personas están tan centradas en sus propias cosas que no hacen caso a los animales".

Por último, y respecto al debate sobre si el perro debería collar o arnés al salir a dar un paseo, Newkirk lo tiene claro: "Es mejor que vaya con un arnés". Bajo su punto de vista, los collares pueden causar muchos problemas. Principalmente aquellos estranguladores o de punta. Por esa misma razón, y en la medida de lo posible, recomienda utilizar un arnés antes que un collar de los anteriormente citados.