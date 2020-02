LG y ZTE no asistirán al Mobile World Congress por la crisis del coronavirus

El fabricante coreano LG, así como la multinacional china ZTE, han anunciado hace apenas unas horas que no asistirán al Mobile World Congress (MWC) como consecuencia de la crisis del coronavirus de Wuhan. Una enfermedad, que ha afectado a cerca de 25.000 personas en todo el mundo desde el pasado mes de diciembre, que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la emergencia santiaria internacional.

A pesar de que los organizadores del evento han garantizado la seguridad la feria tecnológica, que tendrá lugar en Barcelona entre el 24 y el 27 de febrero, las empresas han decidido no acudir para garantizar tanto la seguridad como la salud de sus empleados: "Esta decisión elimina el riesgo de exponer a cientos de empleados a viajes internacionales a medida que el virus continúa propagándose a través de las fronteras".

Los organizadores del evento llaman a la calma

Tras la decisión de ZTE y LG de abandonar el Mobile World Congress, la GSMA (empresa organizadora del evento) ha llamado a la calma. Todo ello a través de un comunicado oficial, publicado en su página web, en el que aseguran que el evento se celebrará como estaba previsto entre el 24 y el 27 de febrero a pesar de la crisis del coronavirus.

De hecho, y con el objetivo de garantizar la seguridad del evento, desde la GSMA han asegurado que tomarán las medidas de precaución e higiene necesarias para evitar cualquier posible contagio. Entre otras cosas, los organizadores han anunciado que añadirán puestos médicos extra, que ofrecerán una mayor higiene en puntos críticos y que realizarán campañas de concienciación online para prevenir cualquier caso.

Consejos para evitar el contagio

Por otro lado, la GSMA ha anunciado que instalará una serie de carteles a lo largo del recinto para recordar a los asistentes las recomendaciones de higiene para evitar posibles contagios. Desde lavarse las manos con fercuencia hasta mantener una distancia de al menos un metro con terceras personas. Principalmente con aquellas que tosan, estornuden o tengan fiebre.

Pero no solo eso. Los asistentes al evento no deberían tocarse los ojos, la nariz o la boca. Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas, por lo que es recomendable no hacerlo. Por último, y si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, desde la organización invitan a que los pacientes busquen atención médica lo antes posible.