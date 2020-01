La OMS declara la emergencia sanitaria internacional por el coronavirus

La OMS ha declarado la emergencia sanitaria internacional por el coronavirus de Wuhan que ha dejado más de cien muertos en China y se ha extendido a otros países, aunque no ha dejado fallecidos más allá de sus fronteras. El organismo ha tomado esta decisión en base al potencial de expansión del virus, especialmente en países pocos desarrollados que "pueden no ser capaces" de tomar las medidas adecuadas. Además de otros países que no ha tomado "las mejores decisiones" en cuanto a viajes en avión.

El virus ha dejado más 8.000 casos en cerca de una veintena de países, aunque el 99 % de los casos se han diagnosticado dentro de China. Un comité de emergencia de 15 expertos, convocado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró esta alerta, tras haberla descartado hace una semana, ante la aparición de varios contagios entre humanos en países como Alemania, Japón, EEUU o Vietnam, en pacientes que no habían viajado recientemente a China.

Es la sexta ocasión en que la OMS declara este tipo de emergencia global, tras las que activó ante el brote de gripe H1N1 (2009), los de ébola en África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el de virus zika en 2016.

El presidente de la OMS ha dicho lo siguiente:

"El virus ha escalado sin precedentes y ha tenido una respuesta sin precedentes"

"Hay que felicitar al Gobierno de China por las medidas que ha adoptado"

"Podríamos haber visto muchos más casos fuera de China incluso fallecidos si no fuera por los esfuerzos que ha hecho el país"

"La rapidez con la que China ha aislado el virus ha sido impresionante"

"China está marcando una nueva barrera ante respuestas por los brotes"

"Debido a los esfuerzos, el número de casos más allá de China son pocos"

"Hasta ahora no hemos visto ningún fallecido fuera de China"

"Hemos decidido declarar la emergencia internacional por la rápida expansión y el elevado número de casos más allá del país asiático"

