"De los creadores de Malaquito de Memphis llega...", el nuevo momentazo en 'Ahora Caigo'

El programa de televisión ¡Ahora Caigo! reta a sus concursantes a adivinar, mediante una pista, ciertos nombres o frases en 30 segundos. El pasado diciembre, una concursante convirtió su participación en viral tras convertir al Atlético de Madrid en "Malaquito de Memphis".

No obstante, la respuesta de un nuevo concursante -Jonny- no se ha quedado atrás. Cuando le preguntaron por otro equipo de la Liga Santander, "¿en qué equipo juega Iago Aspas?", el concursante no supo nombrar el equipo de Vigo. En lugar de decir Celta de Vigo, en una de sus elucubraciones dijo "Pulga de Vigo".

"De los creadores de Malaquito de Memphis llega: Pulga de Vigo", fue la respuesta de Arturo Valls, presentador del programa. Otra de las opciones que gustó al presentador fue "Jalea de Vigo". La reacción del público fue inmediata: muchas risas.

Malaquito de Memphis y Aladino de Murcia

La respuesta de Jonny recuerda mucho al divertido momento vivido un mes atrás. Ante la pregunta, "¿Qué equipo de fútbol tiene al mapache indi como mascota?", la concursante se quedó en silencio durante más de 10 segundos.

Al no dar con la respuesta -Atlético de Madrid-, la concursante empezó a probar distintas posibilidades que podrían caber en el hueco para contestar. Sus dos respuestas rápidamente se volvieron virales: Malaquito de Memphis y Aladino de Murcia.