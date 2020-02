Las razones por las que Javier Gutierrez rechazó ser 'El Profesor' de 'La casa de papel'

El actor Javier Gutiérrez, famoso por películas como La isla mínima o series como Águila Roja, pudo ser 'El Profesor' de La casa de papel. A pesar de que el personaje parece hecho a medida para Álvaro Morte, quien ha sorprendido con su interpretación de uno de los personajes más complejos de la ficción actual, los responsables de la serie también valoraron otras opciones como la de Gutiérrez para interpretar al carismático Sergio Marquina.

Así lo ha dado a conocer durante una entrevista para El Hormiguero, donde ha revelado las razones por las que rechazó el papel en La casa de papel por hacer Campeones. Después de que Pablo Motos revelara a la audiencia que Gutiérrez estuvo a punto de interpretar a Sergio Marquina, el actor ha reconocido que decidió apostar por la película de Javier Fesser para dar visibilidad al mundo de la discapacidad.

"A mí me ofrecen el primer capítulo del guion y me parece fascinante"

A pesar de que no era un proyecto tan sólido como el de Antena 3 (algunos directivos se negaron a apostar por Campeones porque "las películas de subnormales" no venden), Gutiérrez decidió seguir adelante con la película. No solo porque tenía un proyecto personal con Javier Fesser, sino porque también tiene un hijo con una discapacidad.

Después de hablar sobre el problema en la industria del cine a la hora de apostar por este tipo de películas, el actor ha explicado cómo rechazó La casa de papel para apostar por Campeones: "A mí me ofrecen el primer capítulo del guion y me parece fascinante. Todos los personajes son muy potentes y la historia está muy bien armada. Tenía muy buena pinta".

"Campeones ha cambiado la mirada de la sociedad respecto al mundo de la discapacidad"

Sin embargo, la serie coincidía en el mismo espacio de tiempo que la película, por lo que decidió decantarse por la segunda: "Creíamos que esta película iba a ayudar a dar visibilidad al universo de las personas con capacidades diferentes". Por esa misma razón, y a pesar de que la serie "es maravillosa", el actor dejó el camino libre para que Álvaro Morte interpretara al Profesor: "Ha hecho un trabajo excelente y ha traspasado fronteras".

A pesar de ello, Gutiérrez asegura que no se arrepiente de nada: "Campeones ganó el Goya a la mejor película. Una película que trasciende, que se convierte en un fenómeno social, y que ha cambiado la mirada de la sociedad respecto al mundo de la discapacidad". En definitiva, y a pesar de que dejó de lado al Profesor para interpretar a Marco, Gutiérrez está muy contento con el éxito de Campeones.