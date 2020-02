El cambio radical de Ethan Suplee ('Me llamo Earl') tras perder 140 kilos

El actor Ethan Suplee, famoso por películas como American History X o series como Me Llamo Earl llegó a pesar 240 kilos en 2001. Así lo demostraba en películas como Remember the Titans, en la que interpretó a un Louie Lastik que destacaba por su sobrepeso. Una condición que derivó en varios problemas de salud que le llevaron a cambiar su rutina.

A partir de entonces, el actor se sometió a una dieta que le ha permitido ir bajando kilos a lo largo de los años. Pero no solo eso. También se ha sometido a un duro entrenamiento que le ha permitido perder unos 140 kilos desde entonces. Así lo ha dado a conocer en una entrevista para Men's Health, en la que habla sobre su nueva rutina y el podcast en el que narra cómo ha cambiado su vida durante estas dos últimas décadas.

"Tenía que comer a escondidas"

En este podcast, el actor reconoce que comenzó con sus primeras dietas cuando apenas tenía cinco años: "Fui a visitar a mis abuelos en Vermont y estaban un poco sorprendidos por mi estado. Quizá hoy en día es más normal, pero a principios de los 80 era sorprendente. Me pesaron y estaban conmocionados. No tengo idea de cuál fue el dato, pero comenzaron a limitar mi comida".

A pesar de que sus familiares comenzaron a limitarle la comida, el actor reconoce que comía a escondidas: "Aprendí muy rápido que si quería un segundo plato de lasaña tenía que comérmelo sin que me vieran. Tenía la idea de que la comida era algo que la gente no quería que tuviera, así que si quería más comida, tenía que comer a escondidas". Esto provocó que pesara más de 90 kilos cuando apenas tenía 10 años de edad.

El actor sufría de trastorno por atracón

Con el paso de los años, el actor descubrió que sufría de trastorno por atracón, un trastorno de la conducta alimentaria mediante el que la persona come generalmente una cantidad de comida mucho mayor de lo normal, todo al mismo tiempo: "Cuando era adolescente, y salía a una discoteca con mis amigos, no me sentía cómoco comiendo con ellos. Sin embargo, en mi camino de vuelta a casa, siempre encontraba algún lugar y tomaba el equivalente a tres comidas completas antes de irme a la cama".

Tras la cancelación de Me llamo Earl, el actor que interpretó a Randy Hickey, comenzó a hacer bicicleta día a día. Una rutina que le ayudó a perder decenas de kilos y, lamentablemente, varias ofertas de trabajo: "Llegué a pensar que sería mejor volver a ganar peso para encontrar trabajo. Y, efectivamente, lo fue". Esto le ha llevado a ganar y perder unos 450 kilos a lo largo de su vida.

Ahora, tal y como confiesa en su podcast, ha logrado establecerse por debajo de los 100 kilos. Todo ello gracias a una rutina que consiste en reducir su ingesta diaria de calorías en un 20% y acudir al gimnasio seis días a la semana. Una serie de decisiones que han provocado un cambio radical para Ethan Suplee.