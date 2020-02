Francisco González tenía "pinchada" la investigación del BBVA antes de que llegase a la Audiencia Nacional

Francisco González conocía la investigación que se estaba haciendo a la entidad BBVA antes de que este documento llegase a la Audiencia Nacional. Así lo declara el exdirectivo del BBVA, Antonio Béjar González, a preguntas de su abogado, Javier Gómez Bermúdez, durante su interrogatorio judicial.

Lo que dice Béjar González es que el ex presidente del BBVA le llamó durante los interrogatorios para tranquilizarle y decirle que estuviese tranquilo porque en el informe forensic no aparecía nada de él. "¿Quiere esto decir que González conocía este informe?", le pregunta Gómez Bermúdez, a lo que Béjar responde: “Me dio a entender que si”. Esta es la transcripción de parte de ese interrogatorio:

—¿El señor González le ha llamado entre una declaración y otra?

—Sí.

—Y ¿qué le ha dicho?

—Me ha dicho que estuviese tranquilo, que dijese la verdad y que en el forensic no aparecía nada que me pudiese implicar y que lo único que podría tener algo de importancia era lo de la prima de éxito pero que no me preocupará porque eso no tenía relevancia y por lo tanto dijese la verdad.

—¿Quiere esto decir que González conocía este informe?

—Me dio a entender que sí.

Los forensic surgen de la iniciativa interna de una empresa o alguien vinculada a ella después de que haya indicios de irregularidades que requieren la construcción de los hechos para dirimir responsabilidades. No son auditorías internas sino que lo que se investiga en estos informes son apropiaciones indebidas de activos por parte de la compañía o la corrupción entre particulares.

Francisco González ya no estaba en la entidad BBVA, con lo cual la declaración de Béjar González deja en el aire la sospecha de que o bien algún “topo” del banco le informó o bien la propia auditoria.